Alexandre de Moraes autoriza retorno do X no Brasil

Ministro do STF liberou retomada das operações da plataforma, suspensa em agosto, após a quitação de R$ 28,6 milhões de débitos em multas

EVARISTO SA/AFP A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou a favor do retorno da plataforma, o que contribuiu para a decisão final do ministro



Após um período de aproximadamente 40 dias, a rede social X poderá retomar suas atividades em todo o Brasil, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A autorização para o funcionamento da plataforma foi concedida após o cumprimento de diversas exigências judiciais, incluindo o pagamento de uma multa no valor de R$ 28,6 milhões.

A suspensão da rede social ocorreu em 30 de agosto, motivada por conflitos entre o ministro e Elon Musk, além do não cumprimento de ordens relacionadas a perfis que disseminavam informações falsas. A decisão de reabertura foi aprovada por unanimidade pelos integrantes da Primeira Turma do STF, demonstrando um consenso entre os magistrados sobre a questão.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou a favor do retorno da plataforma, o que contribuiu para a decisão final do ministro. A reabertura da rede social representa um importante desfecho para um caso que gerou ampla repercussão na mídia e entre os usuários da plataforma.

