Flávio Bolsonaro defende pai após críticas de Silas Malafaia sobre eleições: ‘Fez o que tinha que ser feito’

O senador Flávio Bolsonaro, do PL, respondeu às críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia sobre a atuação de seu pai, Jair Bolsonaro, nas eleições em São Paulo. Flávio defendeu que o ex-presidente “fez o que tinha que ser feito” e questionou a decisão de Malafaia de expor suas opiniões publicamente. Roupa suja se lava em casa, e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno” disse o senador, em nota. Ele ainda ressaltou que, sem a influência de Bolsonaro, o atual prefeito Ricardo Nunes não teria chegado ao segundo turno. Em uma entrevista, Malafaia manifestou seu descontentamento com a falta de apoio de Jair Bolsonaro a Nunes, apontando que o ex-presidente se comportou como um “cabo eleitoral de boca de urna” para outro candidato, Pablo Marçal. O pastor esperava que Bolsonaro adotasse uma postura mais decisiva em relação ao prefeito, o que não ocorreu.

Flávio Bolsonaro também elogiou o apoio que Malafaia deu a Nunes, destacando a importância desse respaldo na corrida eleitoral. O senador acredita que a presença de seu pai na política ainda é relevante e que suas ações têm impacto significativo nas eleições. Ele criticou a forma como Malafaia abordou o tema, sugerindo que a discussão deveria ser feita de maneira mais reservada. A troca de farpas entre os dois personagens evidencia as tensões dentro do cenário político atual, especialmente entre apoiadores e críticos de Jair Bolsonaro.

