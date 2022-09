Alexandre de Moraes derruba liminar que impedia redução do IPI

Medida assegura diminuição em 35% do Imposto sobre Produtos Industrializados

Nelson Jr./SCO/STF Segundo o ministro, alterações na norma preservaram a competitividade das mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou a medida liminar que suspendia a redução em 35% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A decisão assinada nesta sexta-feira, 16, leva em conta a norma publicada pelo governo federal, que restabeleceu as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o que faz com que mais de 97% do faturamento local sejam preservados. A medida liminar então assinada por Moraes tinha como alvo três decretos publicados pelo governo federal, a pedidos do Solidariedade. No texto, o partido argumentava que com a redução do IPI em todo o país, produtores da Zona Franca de Manaus perderiam competitividade com a redução das alíquotas no restante do país, uma vez que a isenção do imposto é seu principal incentivo. Para resolver o impasse, o governo editou um novo decreto, publicado em agosto, que excluiu 170 itens que são fabricados na zona franca do Amazonas. Com isso, segundo o ministro, as alterações preservaram a competitividade das mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, o que justifica a revogação da liminar.