Alexandre de Moraes é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico

Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, foi selecionado como finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico na área de Direito. Sua obra, intitulada “Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital”, aborda a evolução da legislação responsável por combater a desinformação e os discursos de ódio on-line. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de agosto, em São Paulo, e contará com a presença de outros renomados finalistas.

Entre os concorrentes ao prêmio, destacam-se nomes como Lilia Moritz Schwarcz, reconhecida antropóloga, e Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda, que competem nas categorias de História e Arqueologia e Economia, respectivamente. O evento ocorrerá no Teatro Sérgio Cardoso, onde o sociólogo José de Souza Martins será homenageado como Personalidade Acadêmica de 2025.

O Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro, é voltado para a valorização de obras científicas em diversas áreas do conhecimento. Nesta edição, uma novidade é a inclusão da categoria Tradução, enquanto obras que utilizam inteligência artificial foram excluídas do concurso. Os vencedores de cada categoria receberão uma estatueta simbólica e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil.

