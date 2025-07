Subprocurador-geral dos EUA se reunirá com ex-companheira e cúmplice de Epstein

Governo tenta responder à indignação dos conservadores, que o criticam há duas semanas por tentar ‘encobrir as elites’ ao não revelar detalhes do caso

Reprodução/ Government Exhibit Epstein foi acusado de crimes sexuais e encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento



O subprocurador-geral dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (22), que se reunirá com Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores como cúmplice do financista Jeffrey Epstein, para obter mais informações sobre o caso que pressiona o presidente Donald Trump. O governo tenta responder à indignação dos conservadores, que o criticam há duas semanas por tentar encobrir as elites ao não revelar detalhes do caso Epstein, acusado de crimes sexuais e encontrado morto em sua cela em 2019, antes do julgamento. “O presidente (Donald) Trump nos disse para divulgar todas as provas confiáveis”, disse o subprocurador-geral Todd Blanche na rede social X. Segundo ele, o FBI (Polícia Federal dos EUA) revisou as provas contra Epstein e não encontrou nada “que pudesse justificar uma investigação de terceiros não indiciados”.

Mas se Ghislaine Maxwell “tiver informações sobre alguém que tenha cometidos crimes contra as vítimas, o FBI e o DOJ ouvirão o que ela tem a dizer”, disse Blanche, usando a sigla para o Departamento de Justiça. Blanche disse que está em contato com os advogados de Maxwell e espera encontrá-la nos “próximos dias”. David Oscar Markus, advogado de Maxwell, confirmou no X que está em negociações com o governo. “Somos gratos ao presidente Trump por seu compromisso em descobrir a verdade neste caso”, disse Markus.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ghislaine Maxwell foi condenada em 2022 a 20 anos de prisão por tráfico sexual, acusada de recrutar menores para exploração sexual entre 1994 e 2004. O caso Jeffrey Epstein tomou um rumo político em 7 de julho, quando o governo americano afirmou que não há provas da existência de uma lista secreta de clientes do amigo de poderosos e celebridades, com quem Trump mantinha um relacionamento próximo. Isso desencadeou uma enxurrada de postagens furiosas nas redes sociais de contas do movimento trumpista “Make America Great Again”, mais conhecido pela sigla MAGA.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias