Alexandre de Moraes manda bloquear perfis do influenciador Monark

Ministro ainda determinou que influenciador se abstenha de ‘publicar, promover, replicar e compartilhar’ fake news sob pena de multa diária de R$ 10 mil

Reprodução/Jovem Pan News Perfis de Monark já tinham sido suspensos em janeiro deste ano, mas novas contas foram criadas



Na tarde desta quarta-feira, 14, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio imediato de novos canais, perfis ou contas utilizadas pelo influenciador e podcaster Monark, criados após o bloqueio inicial determinado em janeiro deste ano. Além disso, o ministro ainda decidiu por medida cautelar que Monark se abstenha de publicar, promover, replicar e compartilhar fake news sob pena de multa diária de R$ 10 mil. A decisão faz parte do Inquérito 4923 que apura responsabilidades pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, em Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma publicação de Monark foi identificada na plataforma Rumble em que ele “difundia notícias falsas sobre a atuação do STF e a integridade das instituições eleitorais”. O canal já tem 287 mil seguidores e outros perfis foram criados por ele no Twitter, Instagram, Telegram e Discord nos últimos meses. Todas as plataformas foram notificadas e devem suspender as contas imediatamente sob pena de multa diária de R$ 100 mil se não cumprirem determinação.