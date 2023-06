CCJR da Alesp pede ao STJ cumprimento da pena de Robinho no Brasil

Ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma jovem albanesa

RICARDO SAIBUN / AGIF FOTOJORNALISMO / ESTADÃO CONTEÚDO Robinho saiu da Itália para não cumprir a pena de nove anos de prisão



Após a divulgação de áudios do processo de estupro contra o ex-jogador Robinho, na Itália, ser divulgado pela imprensa nesta quarta-feira, 14, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou um requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputado Thiago Auricchio (PL), que pede ao STJ o rápido cumprimento da pena de Robinho. “Os áudios revelados pela imprensa nesta quarta mostram o total desrespeito de Robinho com o caso e principalmente com a vítima. Não podemos ser omissos quanto a isso. O Brasil não pode aceitar passivamente essa impunidade”, disse o parlamentar. Robinho e um amigo, Ricardo Falco, foram condenados pela Justiça italiana à pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro. Mas por não morar na Itália, o ex-jogador não cumpriu a pena e o Brasil não extradita seus cidadãos. O país europeu entrou no STJ e pediu a homologação da decisão para que Robinho cumpra sua punição aqui. Nesta quarta, a análise do recurso da defesa voltou para a pauta de julgamento do STJ e o caso foi recolocado para discussão que acontecerá em sessão no dia 2 de agosto.

“É fundamental que a gente possa dar celeridade no andamento desses processos. O Brasil tem que dar esse exemplo em mais um caso envolvendo violência contra a mulher. Tenho certeza que o STJ terá sensibilidade com essa questão e a justiça será feita”, declarou o deputado Thiago Auricchio. O requerimento do deputado estadual foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para a ministra Maria Thereza Rocha de Assis, presidente do STJ. Nos áudios divulgados pelo UOL, o ex-jogador do Santos e Atlético-MG demonstra descaso pela investigação de estupro em conversa com amigo. “Por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou”, diz Robinho nos áudios.