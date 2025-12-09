Moraes manda soltar Bacellar após decisão da Alerj

Presidente da Alerj terá que utilizar tornozeleira eletrônica e se recolher durante o período da noite

Rafael Campos/Governo do Estado do Rio de Janeiro Moraes determinou que o deputado estadual seja afastado do cargo durante sua investigação



O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar nesta terça-feira (9), Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e acusado de vazar informações sobre operação que prendeu TH Joias. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votou ontem a favor da revogação da prisão de Bacellar. Moraes determinou que o deputado estadual seja afastado do cargo durante sua investigação.

Também determinou que Bacellar se recolha no período noturno, das 19h às 6h durante a semana, e integralmente durante os fins de semana. Ele está proibido de se comunicar com os demais investigados, deverá entregar seus passaportes e terá suspendida suas licenças para porte de arma de fogo. Além disso, utilizará tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Entenda

Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e deputado estadual pelo União Brasil, foi preso preventivamente na última quarta-feira (3) pela Polícia Federal em operação chamada Unha e Carne. Ele é suspeito de vazar informações sigilosas de uma outra opereção, a Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias em setembro.

Outros oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de intimação para cumprimento de medidas cautelares expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

TH Joias

No dia 3 de setembro deste ano, TH Joias e outras 14 pessoas foram presas durante a Operação Zargun, realizada pela PF e Ministério Público do Rio (MPRJ). O ex-deputado estadual parlamentar foi preso num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.

No mesmo dia, o parlamentar foi destituído do cargo na Alerj. TH Joias era joalheiro e, antes de ingressar na política, fabricava peças de ouro cravejada de diamantes para jogadores de futebol e artistas.

Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de armas e drogas, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, contrabando, exploração clandestina de telecomunicações, evasão de divisas, violação de sigilo profissional e embaraço à investigação de organização criminosa.

*Com informações da Agência Brasil