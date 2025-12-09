Flávio diz que Bolsonaro agradeceu a Tarcísio e nega atrito com Michelle

Senador relata que o pai assistiu ao posicionamento do governador pela TV aberta na custódia e garante coesão familiar e política para o futuro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após visitar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro



Em declaração à imprensa após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que seu pai pediu para transmitir um agradecimento ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo o parlamentar, Bolsonaro acompanhou as declarações de apoio de Tarcísio por meio da televisão na carceragem.

“Ele pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta”, disse Flávio. O senador reforçou a aliança com o governador paulista, destacando que o grupo político estará “mais junto do que nunca”.

Durante a entrevista, Flávio também abordou a relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O senador afastou rumores de desavenças internas e garantiu que o convívio entre eles é positivo. “Não adianta querer dividir a gente, que não tem jeito. A gente vai estar junto”, afirmou Flávio. Ele ressaltou que tanto ele quanto o pai reconhecem o mérito de Michelle na conquista de credibilidade junto aos públicos feminino e evangélico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sobre os próximos passos da defesa e da articulação política, o senador adotou um tom de resiliência. “Vamos voltar atrás, vamos seguir em frente”, afirmou, mencionando que já está em contato com especialistas e pessoas estratégicas, seguindo sugestões dadas pelo próprio pai durante a visita. O objetivo, segundo ele, é garantir que tenham “as pessoas certas” ao lado do ex-presidente a partir de agora.