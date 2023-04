Alexandre de Moraes mantém prisão preventiva de Anderson Torres

Ministro do Supremo rejeitou pedido da defesa do ex-secretário de segurança do DF, preso desde 14 de janeiro; PGR deu parecer favorável à soltura

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Anderson Torres foi preso em 14 de janeiro após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 20, que a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, seja mantida. Confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan, a decisão do magistrado vai de encontro ao entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que havia se manifestado na última segunda-feira, 17, de maneira favorável à revogação da prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. No despacho de Moraes, o minstro justifica a manutenção da prisão preventiva de Torres com base em “depoimentos de testemunhas e apreensão de documentos que apontam fortes indícios da participação do requerente na elaboração” da minuta encontrada na casa do ex-secretário de segurança do DF, que previa a instauração de um Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e de uma operação da “Polícia Rodoviária Federal para tentar subverter a legítima participação popular no 2º Turno das eleições presidenciais de 2022; bem como em sua conduta omissiva quanto à permanência do acampamento dos manifestantes no SMU (Setor Militar Urbano) e o risco daí gerado – que culminou nos fatídicos atos do dia 08/01; além de seu possível envolvimento na autorização para mais de cem ônibus dirigirem-se ao referido SMU e prepararem-se para a prática dos atos criminosos”.

A determinação do magistrado ocorre dias após a Procuradoria-Geral da República manifestar-se de maneira favorável à soltura de Torres, soba a argumentação de que o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) poderia estar condicionado a outras medidas de restrição de liberdade, como afastamento de cargo da Polícia Federal, proibição do ex-ministro da Justiça de se ausentar do Distrito Federal e de não manter contato com os demais investigados. No pedido para revogação da prisão, os advogados de Torres citam a família do ex-secretário, incluindo a saúde da mãe dele. “O postulante, de seu turno, ao passo que não vê as filhas desde a sua prisão preventiva, entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos”, diz o pedido. Nesta semana, a defesa de Torres entregou as senhas da memória do celular e dos e-mails do ex-secretário Procuradoria Geral da República (PGR), numa demonstração de colaboração com as investigações. Ainda nesta quinta, Moraes determinou que Torres preste novo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira, 24, às 14h.