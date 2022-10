Aliados de Lula minimizam força de Zema em articulação pró-Bolsonaro e projetam vitória em MG

Deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que coordena campanha no Estado, estima que ex-presidente irá herdar cerca de 60% dos votos dados a Ciro Gomes e Simone Tebet no primeiro turno

Reprodução/Twitter/@LulaOficial Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de caminhada em Teófilo Otoni (MG), na sexta-feira, 21



Aliados e integrantes da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República minimizam a força do governador reeleito Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, tido como peça central para o plano do presidente Jair Bolsonaro (PL) de virar o jogo no Estado, e projetam uma vitória do petista no segundo maior colégio eleitoral do país. No primeiro turno, o postulante do PT conquistou 563.307 votos a mais que seu principal adversário (uma frente de 4,69% dos votos). Apesar do esforço de Zema, quadros da legenda ouvidos pela Jovem Pan apostam, entre outras coisas, na migração dos votos dados a Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) na primeira etapa do pleito como forma de manter a dianteira lulista na unidade da federação.

No primeiro turno das eleições, boa parte do eleitorado mineiro optou pelo voto “Lulema”, isto é, escolheu o ex-presidente Lula para o Palácio do Planalto e Romeu Zema para o governo estadual. Na avaliação de um petista mineiro, de olho nas eleições municipais de 2024, “os prefeitos não vão comprar briga com uma parcela significativa de Minas”. Segundo o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados e coordenador da campanha de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país, pesquisas internas da sigla apontam para a ampliação da liderança do ex-presidente no Estado. “Vamos atrair mais de 60% dos votos de Ciro e Tebet. Crescemos em Minas Gerais, vamos ampliar a frente”, disse o parlamentar ao site da Jovem Pan. “Vamos vencer com 8% de frente, dentro da margem de erro”, acrescentou. Na primeira etapa do pleito, Ciro e Tebet, juntos, receberam 810.982 votos. Pela estimativa de Lopes, portanto, o presidenciável do PT herdaria, no mínimo, mais 486 mil votos.

Apesar do otimismo, Lula e aliados mantêm Minas Gerais como prioridade na reta final do segundo turno. Nesta semana, o Partido dos Trabalhadores começou a divulgar vídeos com acenos do ex-presidente aos eleitores de Zema. Em uma gravação de 17 segundos, o candidato do PT diz que vai trabalhar com o governador caso seja eleito. “Meus amigos e minhas amigas, a independência é a grande marca de Minas. Vocês escolheram livremente seu governador, e é com ele que eu vou trabalhar como sempre trabalhei, independente dos partidos. Vamos juntos por Minas e pelo Brasil”, afirma na peça. Na sexta-feira, 21, o petista participou de duas caminhadas em Teófilo Otoni e Juiz de Fora, municípios do interior do Estado. A senadora Simone Tebet, que tem se engajado na campanha lulista, esteve nos compromissos. “Com Marina Silva e Simone Tebet em Teófilo Otoni. Vamos juntos recuperar o Brasil”, escreveu Lula em seu perfil no Twitter.