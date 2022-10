Neste sábado, TSE julga direito de Lula ter 164 inserções eleitorais a mais

Corte irá analisar pedido da coligação petista para inserir respostas nas propagandas do candidato à reeleição Jair Bolsonaro; decisão está suspensa até manifestação do plenário

Alejandro Zambrana/Secom/TSE Sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá analisar neste sábado, 22, a suspensão do direito de resposta concedido ao candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro (PL). O presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, publicou um edital convocando a sessão virtual do plenário. Marcada para as 00h e com previsão de término para as 23h59, os magistrados irão julgar se a decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri de suspender o direito de resposta seguirá ou será derrubado. Isso porque, após a campanha petista obter uma decisão favorável e que concedia ao grupo o direito de obter 164 inserções de resposta na propaganda do candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro entrou com recurso e a ministra suspendeu a decisão até que o plenário da corte se manifestasse. Já a Procuradoria-Geral Eleitoral se posicionou de maneira contrária a pedido da coligação do Partido dos Trabalhadores ao argumentar que a “intervenção da Justiça Eleitoral na propaganda deve ser mínima”. O prazo final para veiculação das propagandas eleitorais se encerra na próxima sexta-feira, 28.