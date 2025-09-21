Aliados de Lula veem atos contra anistia e PEC da Blindagem como fator de pressão sobre Congresso

Protestos, convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas, ocorreram em pelo menos dez capitais, com destaque para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília

Centenas de manifestantes ocuparam as ruas do centro de Manaus, na capital do Amazonas, para protestar contra a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara, que pode dificultar processos criminais contra parlamentares, contra a Pec da Anistia e pela Soberania do país



Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a adesão popular às manifestações realizadas neste domingo (21) contra a anistia a golpistas e a chamada PEC da Blindagem pode frear a tramitação das propostas no Congresso e manter a pressão sobre condenados por tentativa de golpe de Estado.

Os protestos, convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas, ocorreram em pelo menos dez capitais, com destaque para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Na capital federal, manifestantes cobraram do Legislativo prioridade para projetos de interesse social, como o fim da escala 6 por 1 e a isenção de Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil.

Para o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, os atos reforçam a base de apoio ao governo. “O apoio ao presidente Lula neste momento acaba sendo o grande guarda-chuva dessas pautas de salário mínimo, escala 6 por 1, soberania nacional. Mesmo sendo um ato difuso, com certeza fortalece esse campo popular e democrático”, afirmou.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), classificou a mobilização como uma “virada” na pauta política. “O projeto da anistia e a PEC da Blindagem perdem força. Essa revisão de penas também. A gente espera que essa virada popular facilite a aprovação de projetos que têm interesse do governo e da população brasileira”, disse.

Um dos destaques da manifestação em Brasília, o ex-ministro José Dirceu criticou a prioridade do Congresso em votações de interesse dos parlamentares. “Eles bloqueiam a isenção do Imposto de Renda, o vale-gás, a isenção da conta de luz e param o País para votar a PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando, a prova somos nós aqui hoje e em todo o Brasil”, declarou.

As manifestações também foram vistas pelo Palácio do Planalto como oportunidade para ampliar apoio a projetos considerados prioritários, enquanto a oposição insiste em avançar com a PEC da Blindagem, que beneficia parlamentares processados, e com a proposta de anistia a envolvidos em atos golpistas.

