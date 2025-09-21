Jovem Pan > Notícias > Política > Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem

Expectativa é grande para os atos na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em frente ao Masp, em São Paulo

  • Por Jovem Pan
  • 21/09/2025 14h40
  • BlueSky
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes se reúnem no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília Manifestantes se reúnem no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Artistas, políticos e movimentos sociais reúnem-se em protestos em várias cidades brasileiras neste domingo (21). A pauta, que reúne apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o combate à chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e à tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado.

Em Brasília, a manifestação começou oficialmente às 10h e é marcada por críticas ao Congresso e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tido como um dos principais beneficiários da PEC da anistia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também é citado. Os manifestantes carregam faixas com dizeres como “Congresso inimigo do povo”, “sem perdão para golpistas” e “sem anistia”. Um dos participantes do ato estimou, do caminhão de som, a presença de 30 mil pessoas. As forças de segurança pública ainda não lançaram estimativa de público.

Durante o ato, o ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas duras ao Poder Legislativo. “Para mudar esse país, temos que mudar o Congresso Nacional”, afirmou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Protestos acontecem ao longo do dia em mais de 30 cidades pelo Brasil, mobilizados por movimentos ligados ao PT e ao PSOL, e contam com a presença de artistas como Wagner Moura, Daniela Mercury, Djonga, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.

A expectativa é de que os maiores atos serão na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em frente ao Masp, em São Paulo. Ambos ocorrem à tarde. Anistia e PEC da Blindagem são os principais alvos das manifestações.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Tarcísio lança PPP de R$ 9,5 bi para recuperação dos rios Tietê e Pinheiros nesta segunda-feira
Lula embarca para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >