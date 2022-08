Alvaro Dias tem 11 pontos de vantagem e lidera corrida ao Senado contra ex-aliado Sergio Moro, diz Ipec

Senador do Podemos, que busca a reeleição, tem 35% das intenções de voto, ante 24% do ex-juiz da Lava Jato; esta é a primeiro levantamento do Ipec no Paraná

Reprodução/Twitter/@SF_Moro Moro e Alvaro Dias eram aliados, mas romperam após ida do ex-juiz para o União Brasil



O Ipec, ex-Ibope, divulgou, na noite desta terça-feira, 23, sua primeira pesquisa de intenção de voto para o Senado no Paraná. De acordo com o levantamento, o senador Alvaro Dias (Podemos), que busca a reeleição, lidera a corrida, com 35%, e tem 11 pontos de vantagem para Sergio Moro (União Brasil), que soma 24%. Aliado de primeira hora do ex-juiz da Operação Lava Jato, o parlamentar prometia, ainda em 2018, quando disputou a eleição presidencial, torná-lo ministro de Estado se chegasse ao Palácio do Planalto. Em 2021, apadrinhou a entrada do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no Podemos e era um entusiasta de sua candidatura presidencial. Com a migração para a sigla que nasceu da fusão entre DEM e PSL, os dois romperam – em junho deste ano, a advogada Rosângela Moro, esposa de Moro, criticou Dias em uma postagem nas redes sociais e afirmou que o senador “não largaria o osso” de sua postulação à Casa Alta do Congresso Nacional.

Muito atrás de Dias e Moro aparecem o deputado federal Paulo Martins (PL-PR), correligionário do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 4%, a deputada federal Aline Sleutjes (PROS), o ex-vice-governador Orlando Pessuti (MDB) e a ex-deputada federal Rosane Ferreira (PV), todos com 2%. Desiree (PDT), Dr. Saboia (PMN) e Roberto França da Silva Junior (PCO) têm 1% das intenções de voto. Laerson Matias, do PSOL, não pontuou. Brancos e nulos são 11%; outros 17% não sabem ou não responderam. O Ipec ouviu 1.200 pessoas, entre os dias 19 e 21 de agosto, em 57 municípios do Paraná. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐05619-2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o código PR‐07859-2022.