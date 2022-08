TSE abre urna eletrônica para técnicos da Polícia Federal

Especialistas fazem inspeção do sistema eletrônico de votação até sexta-feira, 26

Alejandro Zambrana/Secom/TSE Urna eletrônica foi aberta pelo coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo



Técnicos da Polícia Federal (PF) conheceram, na manhã desta terça-feira, 23, detalhes sobre os componentes internos da urna eletrônica que será utilizada nas eleições 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o modelo UE2020, mais atual, foi aberto pelo coordenador de Tecnologia Eleitoral, Rafael Azevedo. A iniciativa tem por objetivo inspecionar os códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. Após o procedimento, Rafael explicou como os componentes e programas contidos no equipamento funcionam, além de tirar dúvidas dos integrantes da PF. Na segunda-feira, 22, uma equipe da corporação começou a inspecionar, na sede do TSE, em Brasília, os códigos-fonte da urna eletrônica. O procedimento, realizado por técnicos com conhecimento sobre programação, deve durar até sexta-feira, 26. Até lá, os agentes da PF poderão receber informações e tirar dúvidas com técnicos da Justiça Eleitoral. Membros das Forças Armadas também inspecionam os códigos-fonte. Além deles, o Ministério Público (MP) e a Controladoria-Geral da União (CGU) também enviaram técnicos para realizar o procedimento. O código-fonte é a programação de um software com instruções para que o sistema funcione.