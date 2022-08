André Janones e Ricardo Salles discutem nos bastidores do debate presidencial

Candidatos a deputado federal e apoiadores de Lula e Bolsonaro, respectivamente, quase chegaram às ‘vias de fato’ em imagens compartilhadas nas redes sociais

Reprodução/Redes Sociais/Twitter Ricardo Salles coloca o dedo no rosto de André Janones nos bastidores do debate presidencial



Os candidatos à deputado federal André Janones e Ricardo Salles – que apoiam os adversários na candidatura ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente – produziram uma cena acalorada durante os bastidores do debate presidencial neste domingo, 28. Na antesala, ambos discutiram e quase se agrediram e se ofenderam mutuamente. Salles fez referência às acusações de rachadinha – desvio de dinheiro nos salários dos assessores parlamentares para benefício próprio – e o chamou de ‘rachador’, além dele ser um ‘bosta’, nas palavras do ex-ministro do Meio Ambiente do atual governo. Já André, xingou Ricardo de ‘bosta’.

🚨AGORA: André Janones e Ricardo Salles brigam nos bastidores da BAND, enquanto ocorre o debate presidencial. pic.twitter.com/q5Hf8e35PM — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 29, 2022