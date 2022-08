Bolsonaro comparece a campeonato de jiu-jitsu antes de debate presidencial

Em São Paulo, presidente da República recebeu elogios, foi chamado de ‘mito’ e tirou foto com apoiadores; encontro com outros candidatos inicia às 21h na TV Bandeirantes

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 15/08/2022 Presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo para comparecer ao debate presidencial



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com apoiadores em um campeonato de jiu-jitsu neste domingo, 28, antes de comparecer ao debate com outros presidenciáveis. No ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, o atual mandatário foi recebido aos gritos de ‘mito’ e tirou foto com os participantes do campeonato, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE). O avião presidencial deixou Brasília por volta das 13h de hoje, da Base Aérea de Brasília, em direção à capital paulista. Usuários do Twitter registraram o momento da chegada do atual chefe do Executivo no local. Bolsonaro compareceu ao evento esportivo antes de ir à TV Bandeirantes, onde irá debater com outros candidatos ao Planalto. “Eu sou um alvo compensador para eles, mas acredito que minha estratégia vai dar certo porque as perguntas… Eu já me preparei, né? As repostas vão ser simples, no tocante a responder que não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo nas mídias, em especial, no tocante a covid”, declarou o mandatário durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também confirmou confirmou presença no evento.