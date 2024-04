Andrea Matarazzo ‘sai de cena’ no PSDB, dizem aliados

Com tratativas para filiação do ex-ministro ‘esgotadas’, nome de José Aníbal, atual presidente do Diretório Municipal em São Paulo, ganha força entre os tucanos

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Andrea Matarazzo não deve se filiar ao PSDB para encorpar a disputa pela Prefeitura de São Paulo



O ex-ministro e ex-vereador Andrea Matarazzo não deve se filiar ao PSDB para encorpar a disputa pela Prefeitura de São Paulo neste ano. Segundo interlocutores, as tratativas para a filiação de Matarazzo “já se esgotaram” e as conversas “nem existem” mais. Pessoas próximas dizem que agora é tarde, e que os tucanos perderam o timing de lançar um nome a tempo de ficar forte. O prazo para novas filiações acaba no fim desta semana. No dia 5, é o fim do prazo da janela partidária — para a mudança de partido por parte de vereadoras e vereadores que pretendem concorrer às eleições de 2024 por outra agremiação. Já no dia 6, termina o tempo para filiação partidária — seis meses antes da eleição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Assim, Matarazzo teria só mais alguns dias para tomar uma decisão. Alguns membros do PSDB afirmam que uma última investida ainda será feita. Com isso, o nome de José Aníbal, atual presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, ganha força para ser o escolhido. O PSDB ainda não tomou uma decisão, mas as tratativas para tentar emplacar um vice na chapa encabeçada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB) seguem ganhando corpo.