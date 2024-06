Anthony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, é hospitalizado após dores no peito

Em julho do ano passado, ele passou por uma internação devido a uma pneumonia que afetou 50% de seu pulmão direito

Reprodução/Instagram/@anthonygarotinho Anthony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro



O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), foi hospitalizado nesta segunda-feira (10) após dores no peito. A informação foi confirmada por sua esposa, Rosinha Garotinho, em uma postagem no Instagram. Garotinho, de 64 anos, foi levado ao hospital para a realização de um exame de cateterismo após sentir fortes dores enquanto se preparava para o trabalho. Em julho do ano passado, o ex-governador passou por uma internação devido a uma pneumonia que afetou 50% de seu pulmão direito. Atualmente, Garotinho enfrenta problemas legais, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou um recurso de anulação de condenação relacionado a acusações de compra de votos, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas nas eleições municipais de Campos dos Goytacazes em 2016. Rosinha Garotinho não divulgou o nome da unidade de saúde em que o marido está internado. O ex-governador, que é filiado ao partido Republicanos, está passando por avaliações médicas para investigar as causas das dores no peito que o levaram à internação nesta segunda-feira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA