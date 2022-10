Antonio Denarium é reeleito governador de Roraima

O atual mandatário superou Teresa Surita (MDB), ex-prefeita de Boa Vista e antiga primeira-dama do Estado

Reprodução/Twitter/@antoniodenarium Antonio Denarium é o atual governador de Roraima



Antonio Denarium (Progressistas) foi reeleito governador de Roraima neste domingo, 2, ainda no primeiro turno. Com 93,3% das urnas apuradas, o atual mandatário registrava 56,51%% dos votos válidos, superando Teresa Surita (MDB), ex-prefeita de Boa Vista e antiga primeira-dama do Estado, Fábio Almeida (PSOL), Juraci Escurinho (PDT) e Rudson Leite (PV). Denarium, desta forma, triunfa mais uma vez com o apoio de Jair Bolsonaro. Em 2018, quando ainda estava ingressando na política, ele se beneficiou da aliança para ganhar no segundo turno. Desta vez, o governador chegou a ver sua parceria com o chefe do Executivo ser ameaçada durante a campanha eleitoral, mas contou com a colaboração do presidente no fim.

Denarium fez uma campanha eleitoral de recuperação nos últimos meses. Após ficar atrás de Teresa Surita nas primeiras pesquisas, o atual governador conseguiu virar sobre a adversária, cativando o público do interior de Roraima, os eleitores que estudaram até o ensino médio e os negros. Assim, de acordo com dados do Ipec, o candidato do Progressistas já registrava 50% das intenções de votos na semana passada, contra 36% da emedebista. Durante toda sua campanha eleitoral, Denarium propôs a legalização do garimpo e o fortalecimento da agricultura familiar em Roraima. Ao longo de seu primeiro mandato, inclusive, o líder do Estado chegou a sancionar duas leis relacionadas ao garimpo. A primeira, que liberava o uso de mercúrio, foi derrubado pelo STF. Já a segunda, que proibia a destruição de equipamentos de garimpeiros apreendidos durante fiscalizações ambientais, foi considerada inconstitucional pelo Ministério Público Federal (MPF).