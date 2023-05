Janja critica notícias divulgadas pela imprensa: ‘Fim de semana regado a puro suco de misoginia’

No Twitter, primeira-dama rebateu publicações de que ela ‘centraliza’ os almoços de Lula em Brasília e sobre o emprego de sua amiga como assessora especial da Presidência da República

Tomaz Silva/Agência Brasil Janja rebate notícias do último fim de semana



A primeira-dama, Janja Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 29, em seu perfil numa rede social que o último fim de semana foi “regado a puro suco de misoginia”. O comentário é uma reação da socióloga a duas notícias publicadas pela imprensa. A primeira conta que Margarida Cristina Quadros, amiga próxima e ex-sócia de Janja, está empregada como assessora especial da Presidência da República, recebendo uma remuneração mensal de mais de R$ 13 mil. Já a segunda, trata de uma matéria deste domingo, 28, assinada pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, que conta que o horário de almoço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é centralizado pela esposa, que faz as refeições a sós quando o Chefe do Executivo nacional está em Brasília. Na postagem do Twitter, a primeira dama ainda deseja que a “semana comece com muita energia boa para todo mundo”.