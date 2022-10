Ao lado do prefeito de Manaus, Bolsonaro se compromete em ‘preservar’ Zona Franca

David Almeida ressaltou que impasses com o chefe do Executivo foram resolvidos e manifestou apoio ao candidato à reeleição; no entanto, seu partido, Avante, integra a coligação do ex-presidente Lula

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro (PL) concorre à reeleição para a Presidência da República



O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), nesta segunda-feira, 10, e ressaltou seu apoio à Zona Franca estabelecida na capital amazonense. Em fala aos jornalistas, o chefe do Executivo se comprometeu a “preservar” o polo industrial e declarou que os ‘empecilhos’ sobre a alteração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de itens que são fabricados na Zona Franca foram “resolvidos”. “Temos uma coisa que nos une e muito, a Zona Franca de Manaus, criada em 67, que serviu para integrar a região com o resto do nosso Brasil. A Zona Franca será preservada, como sempre foi pelo nosso governo”, declarou. O tema em questão foi um ponto de divergência entre Bolsonaro e Almeida e o governo federal precisou reeditar o decreto presidencial após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a medida do chefe do Executivo. Na Zona Franca de Manaus, os produtos são isentos do IPI, já que a região abriga industrias com incentivos fiscais para sua instalação no local. Após a redução da carga tributária, os produtos produzidos na Zona Franca perderiam a atratividade e a competitividade. O prefeito da capital amazonense explicou que obteve as questões necessárias sobre as ações do governo federal na Zona Franca. “Estou com ele [Bolsonaro] desde 2015. O Avante caminha de um lado diferente, mas eu tenho minha autonomia dentro do partido para poder escolher aquele que vai governar o país pelos próximos 4 anos”, expôs. O Avante, partido o qual David está filiado, integra a coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro.