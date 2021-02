AO VIVO: Acompanhe a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados

Disputa está polarizada entre Baleia Rossi (MDB-SP), escolhido por Rodrigo Maia para sucedê-lo, e Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão e apoiado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro

A Câmara dos Deputados elege, na noite desta segunda-feira, 1º, o sucessor de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o cargo de presidente da Casa. Nove parlamentares disputam o posto: Arthur Lira (PP-AL), lançado por bloco de 11 partidos com 236 deputados ao todo; Baleia Rossi (MDB-SP), lançado por bloco de 10 partidos com 210 deputados; André Janones (Avante-MG); Alexandre Frota (PSDB-SP); Fábio Ramalho (MDB-MG); General Peternelli (PSL-SP); Kim Kataguiri (DEM-SP); Luiza Erundina (Psol-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Para ser eleito em primeiro turno, o postulante precisa da maioria absoluta dos votos – se todos os 513 deputados votarem, serão necessários 257 votos. Caso este número não seja alcançado, os dois mais votados disputarão o segundo turno. A sessão foi iniciada às 19h20 e a votação está prevista para começar às 22h. Apesar dos nove candidatos, dois despontam como favoritos: Arthur Lira, líder do Centrão e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, escolhido por Rodrigo Maia. Embora tenha formado um bloco com partidos de centro e de oposição, como o PT, a campanha do emedebista sofreu com dissidências nas últimas semanas. Na noite deste domingo, 31, o DEM optou pela neutralidade – a decisão ocorreu após a maioria da bancada ter declarado voto em Lira. Horas antes do registro de seu bloco, caciques do PSDB, como o governador de São Paulo, João Doria, entraram em cena para impedir que o partido também desembarcassem do grupo capitaneado por Baleia. Diante deste cenário, aliados de Arthur Lira apostam em uma vitória no primeiro turno, com aproximadamente 280 votos. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

21:43 – Emocionado, Maia inicia seu último discurso como presidente da Câmara

Em seu último discurso como presidente da Câmara, Maia se dirige, aos oito candidatos que disputam o pleito.

21:37 – Rodrigo Maia dá instruções sobre a votação

Após o discurso de Kim Kataguiri, Maia dá instruções sobre a votação para a presidência da Casa, prevista para ser iniciada por volta das 22h. Vencerá o candidato que alcançar a maioria absoluta dos votos. Se todos os 513 deputados votarem, são necessários 257 para a vitória em primeiro turno.

21:26 – Kim Kataguiri é o último candidato a discursar

Deputado federal do DEM e líder do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri é o último candidato a discursar. Ele inicia sua exposição criticando a aliança do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do Centrão. “Nem o Temer que teve que enfrentar duas denúncias em plenário pagou tanta emenda quanto Bolsonaro. Agora não temos mais ‘toma lá, dá cá’. Temos o ‘toma lá, toma lá’. O presidente entrega os cargos, os ministérios, as emendas, mas não tem reforma aprovada em plenário”, disparou. Kataguiri afirmou que seguidores do presidente da República são “tchutchucas do Centrão”.

21:15 – Marcel Van Hattem é o penúltimo a discursar

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) é o penúltimo candidato a discursar. Ele afirma que Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) são “mais do mesmo”, porque os blocos dos dois candidatos compõem a base do governo do presidente Jair Bolsonaro. O PP é o partido de Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara. O MDB, por sua vez, é a sigla dos senadores Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), respectivamente, líderes do governo no Congresso e no Senado.

21:13 – “Precisamos avançar em reformas”, diz Baleia Rossi

Em um discurso inflamado, Baleia Rossi afirmou que o Brasil precisa, urgentemente, aprovar a reforma tributária para “o Brasil ter esperança no crescimento e na geração de emprego e renda”. O emedebista também firmou compromisso com a “pauta social”, fazendo alusão às matérias relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e finalizou com um agradecimento aos partidos de seu bloco, classificada pelo deputado, como “frente ampla”. “Esse Parlamento não ficará de joelhos ao Poder Executivo”, encerrou.

21:03 – Baleia Rossi é o sétimo a discursar

Candidato do MDB à presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP) é o sétimo a discursar. O emedebista foi escolhido por Rodrigo Maia (DEM-RJ) para sucedê-lo e iniciou sua exposição agradecendo aos parlamentares que não puderam manifestar seus votos publicamente em razão da “coação” do Palácio do Planalto. Rossi também fez um elogio a Maia e disse que o presidente da Câmara foi o responsável por pautar “assuntos que interessam à população”, como a PEC do Orçamento de Guerra e o Fundeb.

20:57 – “Maia foi omisso por não pautar impeachment de Bolsonaro”, diz Erundina

Luiza Erundina afirma que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi “omisso” por não pautar um dos mais de 50 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente Jair Bolsonaro. “Fora, Bolsonaro”, disse a deputada em um trecho de seu discurso.

20:51 – Erundina inicia seu discurso

Candidata do PSOL à presidência da Câmara, Luiza Erundina (PSOL-SP) iniciou seu discurso criticando a decisão da Mesa Diretora que obrigou a votação presencial em meio à pandemia do coronavírus. Parlamentar do grupo de risco, Erundina, de 86 anos, discursa em outro ambiente da Casa. Deputados e deputadas se aglomeram no plenário – alguns estão utilizando máscaras incorretamente.

20:50 – Aos gritos de “Lira, Lira”, líder do Centrão é aplaudido pelo plenário

Arthur Lira encerrou seu discurso dizendo que iria “rumo à vitória” e foi aplaudido aos gritos de “Lira, Lira” por boa parte dos parlamentares presentes no plenário

20:46 – Lira é aplaudido por bolsonaristas no plenário

Deputados bolsonaristas do PSL, como Carlos Jordy (PSL-RJ) e Filipe Barros (PSL-PR), estão próximos à tribuna da Câmara dos Deputados aplaudindo e filmando o discurso de Arthur Lira. O líder do Centrão é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, os integrantes da chamada “tropa de choque” de Bolsonaro na Câmara subiram o tom contra a gestão de Rodrigo Maia, considerado desafeto pelo Palácio do Planalto. No fim de seu discurso, Lira também fez um aceno à bancada feminina.

20:40 – Arthur Lira discursa no plenário

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é o quinto a discursar na tribuna. Ele faz diversas críticas veladas ao atual presidente, Rodrigo Maia. “Tendo em vista a representatividade deste plenário, coloquei desde o início como questão fundamental que os votos depositados nesta Casa não podem ser subalternos à vontade de apenas um. A Câmara tem que ser de todos. Não pode continuar sendo a Câmara do ‘eu’. Foi o que preguei em todos os estados da Federação. A Câmara tem que ser do ‘nós’. Não é slogan ou frase de efeito. É o espírito de nosso regimento”, diz. “Olhem para a cadeira da presidência. Por acaso há ali um turno? Não. Ao lado do presidente há outras cadeiras. Tudo nesta casa tem a marca do coletivo. O indivíduo não existe em relação à instituição. Em respeito às dezenas de milhões de votos que vossas excelências representam, temos que dar voz a todos os deputados e deputadas. Por isso temos que tirar o superpoder da presidência, como foi nos últimos anos, e devolver o superpoder para seu único e legítimo dono: o plenário da Câmara”, disse sob aplausos. Aliados do parlamentar ouvidos pela Jovem Pan estimam que o parlamentar será eleito no primeiro turno, com aproximadamente 280 votos.

20:30 – André Janones é o quarto candidato a discursar

O deputado federal André Janones (Avante-MG) é o quarto parlamentar a discursar. Ele afirma que Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL), os dois favoritos na disputa, não representam “os anseios da população”. Para o parlamentar, a população quer um presidente da Câmara que fuja do “debate idiota, ridículo e ultrapassado de direita versus esquerda”. “Este Parlamento está dentro de uma bolha”, dispara. “Continuem nessa polarização de Bolsonaro versus esquerda e vejam o que vai ocorrer em 2022”, diz, em alusão às eleições presidenciais do próximo ano.

20:18 – Fábio Ramalho é o terceiro a discursar

O deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), conhecido como Fabinho Liderança, é o terceiro candidato a discursar. O emedebista afirmou que esta é uma das eleições mais importantes da Câmara dos Deputados, citando a necessidade de aprovação de matérias capazes de mitigar os efeitos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. “A nossa economia está indo para os ralos”, disse Ramalho. O deputado também afirmou que “é hora de vacinarmos todos os brasileiros”. “O médico tem o bisturi. O engenheiro, a régua. O político tem a palavra. Espero poder contar com a palavra de cada um que me prometeu voto. Podem ter certeza de que poderão contar com a minha palavra de fazer esta Casa mais humana, mais justa. Uma casa de parlamentares, uma casa de vocês”, finalizou.

20:12 – General Peternelli é o segundo candidato a discursar

General Peternelli (PSL-SP) é o segundo postulante a discursar da tribuna da Câmara. Ele inicia sua exposição propondo que a população possa escolher, através de enquete virtual, itens a serem incluídos na pauta de votação. “Os deputados e o povo brasileiro são os que devem pautar a maioria dos projetos a serem brasileiro”, disse.

20:10 – Frota abre mão de sua candidatura

Ao término de seu discurso, Alexandre Frota (PSDB-SP) abriu mão de sua candidatura, anunciou voto em Baleia Rossi (MDB-SP) e citou um discurso do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Na convenção nacional do PSL, evento que oficializou o nome de Jair Bolsonaro como candidato do partido à Presidência da República, Heleno disse: “Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão”. O tucano foi aplaudido por uma parcela dos deputados no plenário.

20:00 – Alexandre Frota é o primeiro a discursar e ataca Jair Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) é o primeiro candidato a discursar. Eleito em 2018 pelo PSL, Frota diz que a eleição está sendo definida pela “compra de votos” e pela “ingerência do Palácio do Planalto”. “Na política não há princípios”, resumiu. “Minha candidatura é de protesto, é de repúdio”, acrescenta. Enquanto discursa, Frota é vaiado por deputados do PSL, sigla da qual foi expulso. O deputado do PSDB também afirmou que o presidente Jair Bolsonaro comete estelionato eleitoral por ter se aliado ao Centrão – na campanha da eleição presidencial, em 2018, o presidente afirmou que não governaria com a “velha política”.

19:20 – Sessão é iniciada na Câmara

A sessão que irá escolher o sucessor de Rodrigo Maia foi iniciada. A votação está prevista para às 22h.

RELEMBRE – Como antecipado pela Jovem Pan, a candidatura de Arthur Lira foi oficializada pelo Progressistas no dia 1º de dezembro de 2020, em uma reunião que contou com a presença de cerca de 40 parlamentares, entre eles o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira (PP-PI). Baleia Rossi, por sua vez, foi anunciado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) para sucedê-lo no dia 23 de dezembro. O emedebista disputava a preferência de Maia com os deputados Elmar Nascimento (DEM-BA), Marcelo Ramos (PL-AM), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Luciano Bivar (PSL-PE) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). A indefinição do grupo do atual presidente da Casa deu a Lira a vantagem na articulação.

Na reta final de campanha, Baleia Rossi sofreu com dissidências. Aliados de Lira monitoravam divisões em partidos como PSL, PSB, Solidariedade, DEM e PSDB. Na véspera da eleição, a Executiva Nacional do DEM, partido de Maia, desembarcou do bloco de Rossi e optou pela neutralidade. Além disso, segundo apurou a Jovem Pan, a permanência do PSDB só ocorreu após caciques tucanos, como o governador de São Paulo, João Doria, entrarem em cena.