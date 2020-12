PP oficializa o nome de Arthur Lira como candidato do partido à Presidência da Câmara

Definição ocorreu nesta terça-feira, 1º, em reunião da bancada da Câmara com a presidência nacional da sigla; Lira é um dos principais líderes do Centrão e se tornou aliado do presidente Jair Bolsonaro

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Arthur Lira



A bancada do PP na Câmara dos Deputados e o diretório nacional do partido oficializaram o nome do deputado Arthur Lira (PP-AL) como candidato da sigla à Presidência da Casa. A definição ocorreu em uma reunião nesta segunda-feira, 1º, que contou com a presença de cerca de 40 parlamentares, entre eles o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). A informação foi confirmada à Jovem Pan por uma das lideranças do PP. “A bancada e a presidência nacional sentaram ontem e oficializaram o nome do Arthur. Todos, de certa forma, declararam apoio ao Arthur. Ele tem apoio consolidado dentro do Progressistas”, resumiu. Um dos expoentes do chamado Centrão, Lira se tornou um importante aliado do presidente Jair Bolsonaro e é considerado um dos postulantes mais competitivos à cadeira que hoje é ocupada por Rodrigo Maia (DEM-RJ).