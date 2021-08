AO VIVO: Augusto Aras é sabatinado na CCJ do Senado; acompanhe

Procurador-geral da República foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais um mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal

Marcelo Camargo/Agência Brasil Na estimativa de líderes do Senado, Aras deve conquistar aproximadamente 60 votos no plenário da Casa



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatina, nesta terça-feira, 24, o procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). Depois da sessão no colegiado, o nome de Aras será submetido a uma votação secreta no plenário da Casa, onde precisará do voto favorável de 41 dos 80 senadores. Aliados do governo e parlamentares de oposição avaliam que o PGR será aprovado por margem segura. Em 2019, quando foi escolhido para suceder Raquel Dodge, ele conquistou 68 votos. Desta vez, a expectativa é que ele obtenha aproxidamente 60 votos. Acompanhe a transmissão ao vivo: