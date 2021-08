Recondução à PGR: Senador da oposição afirma que Aras será aprovado ‘tranquilamente’

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais um mandato como chefe do MPF, procurador-geral da República deve receber aproximadamente 60 votos, estimam líderes do Senado

Flickr/Palácio do Planalto

Não são apenas os aliados do presidente Jair Bolsonaro que consideram que o procurador-geral da República, Augusto Aras, será aprovado para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) sem maiores problemas. Até mesmo parlamentares de oposição avaliam que o chefe do Ministério Público Federal (MPF) terá vida fácil na votação desta terça-feira, 24. “Acredito que ele passa tranquilamente”, disse à Jovem Pan o senador Weverton (PDT-MA), titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, colegiado responsável pela sabatina. Depois da sessão na comissão, o nome de Aras será submetido a uma votação secreta no plenário da Casa, onde precisará do aval de 41 senadores. Em setembro de 2019, ele foi aprovado por 68 votos a 10 como sucessor de Raquel Dodge. Desta vez, a expectativa é que o chefe da PGR recebe aproximadamente 60 votos, estimam lideranças partidárias.