AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve diretora da Precisa Medicamentos; acompanhe

Emanuela Medrades será questionada sobre a invoice que previa o pagamento antecipado de US$ 45 milhões a uma offshore de Cingapura que não constava no contrato firmado entre o governo Bolsonaro e a empresa que intermediou o negócio

Jefferson Rudy/Agência Senado 'Follow the money': Caso Covaxin entrou na mira da CPI da Covid-19



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 13, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. O depoimento foi requerido pelos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Emanuela conduziu oficialmente as tratativas para a aquisição do imunizante, fabricado pelo laboratório Bharat Biotech – foi ela, por exemplo, quem enviou ao Ministério da Saúde a invoice (nota fiscal) que previa o pagamento antecipado de US$ 45 milhões a uma offshore de Cingapura, a Madison Biotech, empresa que não constava no contrato assinado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com a Precisa. Nesta segunda-feira, 12, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, autorizou Emanuela a ficar em silêncio e não produzir provas contra si mesma. Entretanto, ela terá que responder quando questionada sobre fatos que envolvam terceiros. Integrantes da comissão ouvidos pela Jovem Pan avaliam que a oitiva de hoje é uma das mais importantes desta nova fase de investigações. Para os parlamentares, Medrades é “a face visível” de um negócio que possui indícios de irregularidades. O caso Covaxin entrou na mira da CPI após a denúncia apresentada pelos irmãos Luis Ricardo Miranda, chefe de Importação do Ministério da Saúde, e o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Eles se reuniram com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e apresentaram documentos que evidenciavam os supostos desvios do processo. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

10:37 – Senadores fazem um minuto de silêncio em memória de servidora que morreu por complicações da Covid-19

Os senadores fizeram um minuto de silêncio em memória da consultora legislativa do Senado Fabiana Damasceno, que morreu no dia 11 de julho por complicações causadas pela Covid-19, aos 46 anos de idade.

10:31 – Girão diz que depoimento de reverendo Amilton ‘não é tão urgente’

O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) disse que o depoimento do reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Secretaria de Assuntos Humanitários (Senah), “não é tão urgente”. Esperado para depor nesta quarta-feira, 14, Amilton abriu as portas do Ministério da Saúde para o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti, que se apresentou como representante da Davati Medical Supply e ofertou 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o governo federal. Dominguetti também acusou o ex-diretor de logística da pasta Roberto Ferreira Dias de cobrar propina de US$ 1 por dose do imunizante. O reverendo apresentou um atestado médico pedindo dispensa de sua oitiva – ele será avaliado na tarde de hoje por uma junta médica do Senado.

10:26 – Sessão é aberta

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz, deu início aos trabalhos desta terça-feira, 13.