AO VIVO: Campêlo diz que pediu ajuda a Pazuello sobre falta de oxigênio; acompanhe

Ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou, em depoimento à CPI da Covid-19, que telefonou para o ex-ministro da Saúde no dia 7 de janeiro

Divulgação/Governo do Amazonas Marcellus Campêlo foi preso temporariamente no início do mês de junho



A CPI da Covid-19 ouve, nesta terça-feira, 15, o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo. Alvo da Operação Sangria da Polícia Federal (PF), que apura se funcionários da secretaria da Saúde fizeram contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais para a construção de um hospital de campanha, sob orientação da cúpula do governo do Estado, Campelo chegou a ser preso temporariamente na quarta-feira, 2. Os requerimentos que pediram a convocação do ex-secretário foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Como a Jovem Pan mostrou, os senadores pretendem preencher lacunas deixadas pelos depoimentos do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco Filho e da secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como capitã cloroquina. Os parlamentares querem esclarecer em quais datas o governo federal foi avisado da iminência da crise. À comissão, Pazuello afirmou que só teve conhecimento da situação na noite do dia 10 de janeiro. A secretária da pasta, porém, apresentou uma versão contraditória: aos membros do colegiado, ela disse que o general do Exército soube da falta de oxigênio no dia 8 de janeiro. Campêlo também será questionado sobre o uso do aplicativo TrateCov, a distribuição de remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19 e a relação do governo do Amazonas com a empresa White Martins, fornecedora de oxigênio para o Estado. Acompanhe a transmissão ao vivo da Jovem Pan:

12:02 – ‘É revoltante o que estamos ouvindo nessa comissão’, diz Eliziane Gama

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), representante da bancada feminina na CPI da Covid-19, criticou o depoimento de Marcellus Campêlo. Em mais de uma ocasião, o ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou que só faltou oxigênio no Estado em dois dias, entre 14 e 15 de janeiro. “É revoltante o que estamos ouvindo nessa comissão”, disse. A parlamentar citou o alinhamento político dos governos estadual e federal e destacou que isto motivou a prescrição de cloroquina e o lançamento do TrateCov no Amazonas. “O Estado do Amazonas foi usado como cobaia, o governador e o presidente estavam alinhados, chegou cloroquina e Tratecov, mas faltou oxigênio, foi criminoso”, acrescentou.

11:55 – Campêlo diz que cloroquina foi enviada ao Amazonas em razão de ‘estoques zerados’

O ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou que a rede pública do Estado não indicava o chamado “tratamento precoce” e explicou que o envio de comprimidos de cloroquina ocorreu porque os estoques estavam zerados. “A hidroxicloroquina é um medicamento que usamos para outras coisas e estávamos com estoques zerados”, disse.

11:46 – Omar Aziz ironiza depoimento de Campêlo: ‘Tenho que trocar essa cadeira’

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid-19, ironizou o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo. “Tenho que trocar essa cadeira. É impressionante. Quando sentam aqui as pessoas mudam. Não lembram, não tem tratamento precoce, é inicial. A pessoa senta aqui e muda completamente”, disse.

11:38 – ‘Pedi para sair para não ser acusado de interferir nas apurações’, diz Marcellus Campêlo

O ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou que pediu para deixar o cargo após o período em que esteve preso para não ser acusado de interferir nas apurações. “Eu pedi para deixar o cargo”, disse. Campêlo foi um dos alvos da Operação Sangria, da Polícia Federal (PF), que apura se funcionários da secretaria da Saúde fizeram contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais para a construção de um hospital de campanha, sob orientação da cúpula do governo do Estado.

11:29 – Campêlo diz que não tem conhecimento de participação do governador do Amazonas em reunião interministerial

Marcellus Campêlo disse ao relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que não tem conhecimento da participação do governador do Amazonas, Wilson Lima, em uma reunião interministerial do governo do presidente Jair Bolsonaro. À CPI, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que possibilidade de intervenção federal na saúde do Estado foi debatida e rejeitada neste encontro.

11:22 – Campêlo diz que falta de oxigênio durou dois dias; Eduardo Braga rebate

O ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou que a falta de oxigênio no Estado durou dois dias, entre 14 e 15 de janeiro. A declaração causou revolta do senador Eduardo Braga (MDB-AM). “Não aguento mais. Pazuello veio e mentiu, Elcio mentiu. E agora o secretario vem mentir”, disse o emedebista. O líder do MDB no Senado pediu que fosse exibido um vídeo com relato de familiares de vítimas em fila para buscar o insumo no dia 26 de janeiro.

11:10 – Campêlo contradiz versão apresentada por Pazuello

Em seu depoimento à CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse que teve conhecimento do problema da falta de oxigênio no Amazonas na noite do dia 10 de janeiro. Nesta terça-feira, 15, Marcellus Campêlo afirmou que ligou para o general do Exército no dia 7 de janeiro. No mesmo dia, por volta das 23h45, o órgão enviou um primeiro ofício ao Ministério da Saúde, no qual solicitavam apoio logístico para suprir a demanda. Segundo o ex-secretário de Saúde do Estado, também foram enviados documentos à pasta nos dias 9, 11, 12 e 13 de janeiro.

11:00 – Campêlo pediu ajuda a Pazuello sobre falta de oxigênio

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo afirmou que ligou para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no dia 7 de janeiro para pedir a ajuda sobre a falta de oxigênio no Estado. A secretaria também enviou ofícios ao Ministério da Saúde nos dias 9, 11, 12 e 13 de janeiro. “Não houve resposta, que eu saiba”, disse Campêlo. “A partir do dia 10 da janeiro tratei diretamente com Pazuello”, acrescentou.

10:53 – ‘Quando Vossa Senhoria fala, não parece que o Amazonas viveu o subsolo do inferno’, diz senador

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) interrompeu o ex-secretário de Saúde para questionar as declarações do ex-secretário de Saúde do Amazonas. O emedebista afirmou que não houve “desmonte do setor público”, porque, segundo ele, sequer houve “montagem”. Ele citou o fato de o Estado ter contratado um hospital de campanha privado quando o hospital Delphina Aziz, da rede pública, tinha três andares sem operação. “Pegaram áreas de depósito e transformaram em área de UTI. Não aumentaram em um metro quadrado a área de UTI. Quando Vossa Senhoria fala, parece que o Amazonas não viveu o subsolo do inferno. É preciso começar a falar a verdade”, disse Braga.

10:45 – Secretaria de Saúde foi alertada de crescimento de casos de Covid-19 em setembro de 2020

O ex-secretário de Saúde do Amazonas afirmou que foi alertado, na segunda quinzena de setembro, sobre o crescimento no número de internações na rede privada do Estado. À época, foi elaborado o plano de contingência que previa, como pior cenário, o pico da primeira onda. Em dezembro, percebeu-se “algo diferente”, com aumento de internações e casos mais graves, relatou Campêlo.

10:23 – Mayra Pinheiro foi recebida em 4 de janeiro e insistiu em defesa de tratamento ineficaz

Marcellus Campêlo afirmou, em sua exposição inicial, que a secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, foi recebida no Amazonas no dia 4 de janeiro. De acordo com o ex-secretário de Saúde do Estado, a servidora, conhecida como “capitã cloroquina”, deu “ênfase” no tratamento precoce. “O governador participou dessa reunião. Está tudo registrado pela imprensa. Vimos ênfase da doutora Mayra no tratamento precoce e sobre a disponibilização do TrateCov”, disse.

10:08 – Senadores vão votar quebras de sigilo de farmacêuticas e do empresário Carlos Wizard

Antes do início da sessão, o vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a comissão vai vai votar, na quarta-feira, 16, pedidos de quebra de sigilo das farmacêuticas EMS e Apsen e do empresário Carlos Wizard.

10:02 – Marcellus Campêlo inicia sua exposição inicial

Ex-secretário de Saúde do Amazonas inicia seu depoimento à CPI da Covid-19. Ele terá até 15 minutos para fazer uma exposição. Na sequência, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), fará as primeiras perguntas da sessão.

09:59 – Convocação de Osmar Terra é transformada em convite

Omar Aziz informou que a convocação do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi transformada em convite. De acordo com o presidente da CPI da Covid-19, a decisão foi tomada após um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Como convidado, Terra não é obrigado a comparecer nem de prestar juramento de dizer a verdade.

09:50 – Aziz anuncia que negou pedido de Carlos Wizard para realização de depoimento virtual

Omar Aziz afirmou, há pouco, que negou o pedido feito pelos advogados de Carlos Wizard, convocado para depor na quinta-feira, 17. A defesa do empresário solicitou que o depoimento fosse feito por via remota. Caso ele não compareça, a CPI da Covid-19 deve solicitar a condução coercitiva ou a retenção de seu passaporte. “Se ele não comparecer na quinta, iremos tomar as devidas providências”, disse Aziz.

09:49 – Omar Aziz abre a sessão

Presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), deu início aos trabalhos desta terça-feira, 15.