AO VIVO: CPI da Covid-19 ouve Otávio Fakhoury, vice-presidente do Instituto Força Brasil; acompanhe

Empresário será questionado sobre o financiamento e disseminação de notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus; por decisão do STF, depoente poderá ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo

DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO / AE/ Fakhoury é presidente do diretório paulista do PTB, partido de Roberto Jefferson



A CPI da Covid-19 ouve, nesta quinta-feira, 30, o empresário Otávio Fakhoury, presidente do diretório paulista do PTB, partido do ex-deputado federal Roberto Jefferson, e vice-presidente do Instituto Força Brasil. A comissão apura o envolvimento de Fakhoury com o financiamento e a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. Ele será questionado sobre a defesa de medicamentos comprovadamente ineficazes, ataques à eficácia de vacinas, entre outras questões relacionadas à crise sanitária. O depoente chega ao Senado amparado por uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe concedeu o direito de ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. “Fakhoury foi identificado como um patrocinador de notícias falsas através de veículos como o Instituto Força Brasil, Terça Livre e Brasil Paralelo. Esses canais estimularam o uso de tratamento precoce sem eficácia comprovada, aglomeração e diversas outras fake news sobre a pandemia. A CPI já recebeu documentos da Receita Federal, do Coaf e de instituições bancárias que contêm informações sobre as movimentações de Fakhoury”, escreveu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente do colegiado, em seu perfil no Twitter. Acompanhe a sessão ao vivo: