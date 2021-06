AO VIVO: CPI ouve Luis Miranda e servidor que relatou ‘pressão’ por compra da Covaxin; siga

Contrato da vacina indiana é investigado pela comissão; segundo deputado federal, irregularidades no processo foram repassadas ao presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Twitter/LuisMirandaUSA CPI da Covid-19 ouve deputado federal e servidor que relatou pressão por compra da Covaxin



Em uma das oitivas mais aguardadas, a CPI da Covid-19 ouve, nesta sexta-feira, 25, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde que disse, em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), ter sofrido uma “pressão anormal” para agilizar a compra da vacina Covaxin. A aquisição do imunizante indiano, fabricado pela Bharat Biotech, está na mira do colegiado, que apura se houve irregularidades no processo de compra. Como a Jovem Pan mostrou, as oitivas fazem parte da nova fase de investigação da comissão.

Luis Miranda passou a quinta-feira, 24, se preparando para o depoimento. Ele conta com o auxílio de oito advogados, que devem acompanhá-lo na comissão do Senado. A aliados, o deputado disse que levará e-mails e outros documentos que basearam a denúncia de corrupção que, segundo a sua versão, foi levada ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem em seu perfil oficial do Twitter, o parlamentar afirmou que “defender a coragem do meu irmão e a verdade” é a sua “missão”. “Não tem acordo”, acrescentou. Apesar da expectativa por uma oitiva tensa, a palavra de ordem no G7, bloco dos sete senadores independentes e de oposição, é cautela: o grupo sabe que os aliados do Palácio do Planalto sairão em defesa do governo e, ao mesmo tempo, quer se ater à cronologia dos fatos sem dar palco ao deputado federal. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

15:42 – ‘Se não fôssemos nós, 45 milhões de dólares teriam sido pagos’, diz deputado

Luis Miranda (DEM-DF) disse que o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares só não ocorreu porque o seu irmão, chefe de importação do Ministério da Saúde, se negou a assinar os documentos, mesmo sendo submetido a pressão de superiores na pasta. “Se não fôssemos nós, 45 milhões de dólares teriam sido pagos”, afirmou.

15:39 – ‘Fiz o que qualquer cidadão brasileiro deveria fazer’, diz deputado

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) disse que procurou o presidente Jair Bolsonaro “devido à gravidade das informações trazidas” pelo seu irmão, Luis Ricardo, sobre a aquisição da Covaxin. “Fiz o que qualquer cidadão brasileiro deveria fazer. Levei para a pessoa certa, na minha opinião, que é o presidente da República. É impossível ele negar que estivemos com ele. Era urgente devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão”, disse.

15:30 – ‘Meu partido é o SUS’, diz servidor da Saúde

Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde desde 2018, disse, em sua fala inicial, que trabalha “em defesa do interesse público”, com o intuito de garantir vacinas ao povo brasileiro. Servidor concursado desde 2011, disse que não foi indicado por ninguém e ressaltou: “Meu partido é o SUS”.

15:25 – Sessão é reaberta

Luis Miranda (DEM-DF) e Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, serão ouvidos na tarde desta sexta-feira, 25.

14:33 – Sessão é suspensa por 15 minutos

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a sessão por 15 minutos. O servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, está no aeroporto de Brasília, a caminho da comissão. Ele volta de uma viagem aos Estados Unidos.

14:29 – Luis Miranda chegou ao Senado usando colete à prova de balas

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) chegou ao Senado usando um colete à prova de balas e segurando uma Bíblia. Na transmissão da TV Senado, foi possível ouvir o parlamentar dizer que “Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim”.

14:21 – Renan Calheiros diz que Ministério da Saúde obstrui trabalhos da CPI

O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o Ministério da Saúde está obstruindo os trabalhos da comissão. De acordo com o emedebista, os requerimentos de informação sobre contratos de aquisições de vacinas foram aprovados há 25 dias, mas ainda não houve retorno. “Estamos diante de uma manobra obstrutiva”, disse Calheiros. Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que o ministro Marcelo Queiroga dará “pleno acesso à documentação” e pediu tolerância dos membros da comissão.

14:18 – Omar Aziz abre a sessão

Presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz (PSD-AM) deu início aos trabalhos desta sexta-feira, 25.