AO VIVO: Brasil não respondeu ofertas da Pfizer feitas em agosto de 2020, diz Murillo; acompanhe

Gerente-geral da farmacêutica deu detalhes das propostas enviadas ao governo Bolsonaro no ano passado

Jefferson Rudy/Agência Senado Comissão quer mais detalhes sobre as negociações entre a farmacêutica e a cúpula do governo Jair Bolsonaro



O ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo depõe à CPI da Covid-19, nesta quinta-feira, 13. Atualmente, Murillo ocupa o cargo de gerente-geral da empresa na América Latina, mas era o responsável pela condução das negociações da farmacêutica com o Brasil para a aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. A oitiva ocorre um dia depois de o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) Fabio Wajngarten apresentar uma carta enviada pela empresa à cúpula do governo brasileiro em setembro de 2020 – de acordo com Wajngarten, o documento foi ignorado por dois meses.

Em janeiro deste ano, a Pfizer afirmou, em nota, que ofereceu 70 milhões de doses de sua vacina ao governo brasileiro em agosto do ano passado. O acordo só foi firmado em março deste ano, quando o imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). À época, o presidente Jair Bolsonaro e auxiliares que acompanhavam de perto as tratativas, incluindo o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, afirmavam que não havia segurança jurídica para a compra e que a proposta possuía cláusulas abusivas. Acompanhe a cobertura abaixo:

11:25 – Carlos Murillo conversou com Pazuello em novembro

Apesar da oferta da Pfizer ter sido feita em agosto, o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello só conversou com Carlos Murillo em novembro de 2020. Segundo o gerente-geral da farmacêutica na América Latina, o governo brasileiro se preocupava com a logística de armazenamento dos imunizantes.

11:22 – Pfizer fez três ofertas ao governo Bolsonaro em agosto de 2020

Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil deu detalhes sobre as três ofertas de vacinas feitas ao governo Bolsonaro ainda em 2020. De acordo com o depoente, as propostas foram formalizadas nos dias 14, 18 e 26 de agosto. Em cada uma delas, havia opção para compra de 30 ou 70 milhões de doses. Os primeiros lotes (de 500 mil ou 1,5 milhão) chegariam ainda em dezembro.

11:12 – Governo brasileiro não respondeu à Pfizer sobre ofertas de agosto

Carlos Murillo afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro não respondeu à Pfizer sobre as duas ofertas feitas pela farmacêutica no dia 26 de agosto: elas previam a entrega de 30 e 70 milhões de doses e tinham 15 dias de validade. Neste caso, havia a possibilidade de entrega de um primeiro lote ainda em 2020.

10:59 – Primeira oferta foi feita em 14 de agosto, diz Murillo

Carlos Murillo afirmou que a primeira oferta de vacinas da Pfizer foi feita em 14 de agosto ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesta data foram feitas duas propostas: de 30 milhões e 70 milhões de doses. Uma segunda oferta foi feita em 18 de agosto – neste caso, a farmacêutica se dispôs a entregar uma quantidade extra. A empresa procurou a União pela terceira em 26 de agosto, que previam um primeiro lote a ser entregue já no primeiro trimestre de 2021.

10:53 – Primeiras conversas com o Brasil ocorreram em maio de 2020, diz Murillo

Carlos Murillo afirmou que as primeiras reuniões da Pfizer com o governo sobre a aquisição de vacinas ocorreram em maio de 2020. “A negociação em si foi feita com o Ministério da Saúde”, disse o depoente. De acordo com o gerente-geral da farmacêutica, a interlocução com a pasta, então comandada pelo general Eduardo Pazuello, era feita com Elcio Franco, ex-secretário executivo do ministério.

10:48 – Pfizer estipulou preços de vacinas em três níveis

O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, afirmou que há três níveis de preço para o seu imunizantes, estipulados de acordo com a capacidade econômica de cada país. O ex-presidente da farmacêutica também disse que todos os acordos têm sido honrados até o momento.

10:45 – Renan Calheiros diz que depoimento de Wajngarten foi ‘o maior desacato da história do Senado’

O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o depoimento de Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secom, foi “o maior desacato da história do Senado”. Na sessão de ontem, o emedebista pediu a prisão do ex-secretário do governo Bolsonaro.

10:40 – ‘Estamos nas fases finais da assinatura do segundo contrato com o governo do Brasil

Em sua exposição inicial, Carlos Murillo disse que o primeiro contrato da Pfizer com o Brasil foi assinado em março deste ano e destacou que a farmacêutica está nas “fases finais da assinatura” de um segundo acordo com o governo brasileiro. “Quando vimos a magnitude dessa pandemia, entendi que a única saída era a colaboração”, afirmou no início de sua fala.

10:26 – Carlos Murillo chega ao plenário para depor

O ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo chega ao plenário da comissão para depor. Ele é o atual gerente-geral da empresa na América Latina e participou das tratativas com o governo brasileiro para a aquisição de vacinas contra a Covid-19

10:19 – Augusto Aras diz que convocação de subprocuradora-geral é ‘afronta sem precedentes’ ao MPF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou uma mensagem aos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, e Rogério Carvalho (PT-SE), na qual afirma que a eventual convocação da subprocuradora-geral, Lindôra Araújo, seria uma “afronta sem precedentes na história” ao Ministério Público Federal. O senador Eduardo Girão pede que investigadores forneçam detalhes sobre eventuais irregularidades cometidas por prefeitos e governadores no combate à pandemia do novo coronavírus.

10:00 – Girão cobra depoimento do diretor-geral da PF; Aziz e Calheiros discordam

A sessão desta quinta-feira começou com uma cobrança do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Ele pede que a CPI ouça o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino. “O diretor da PF tem sigilo em seu trabalho. Fazer perguntas sobre inquéritos é muito difícil dele responder”, disse o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM). O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que é a primeira vez que se convoca a instituição para depor.

09:43 – Omar Aziz inicia a sessão

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), abriu a sessão desta quinta-feira, 13. Os senadores vão ouvir o ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo. Ele participou das tratativas com o governo Bolsonaro para a aquisição de vacinas contra o novo coronavírus.