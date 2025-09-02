Jovem Pan > Notícias > Política > Apenas um réu comparece ao primeiro dia de julgamento da trama golpista

Apenas um réu comparece ao primeiro dia de julgamento da trama golpista

Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, participa da sessão do Supremo que o julga junto de outros sete integrantes do ‘núcleo crucial’; Bolsonaro se ausentou por não ‘estar bem’

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 11h49
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, durante a primeira sessão de julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nesta terça-feira, 02 de setembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que o País só tem a lamentar que, mais uma vez, se tenha tentado um golpe de Estado no País, "atentando-se contra a democracia" visando a "instalação de uma verdadeira ditadura". 02/09/2025 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, durante a primeira sessão de julgamento da ação penal 

O ex-ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, foi o único dois oito réus a comparecer para acompanhar presencialmente o primeiro dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A sessão ocorre na sala de audiências da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). “A gente acredita na Justiça e nas provas apresentadas nas nossas alegações finais”, disse Nogueira ao chegar para o julgamento.  O próprio Bolsonaro, réu denunciado como líder da trama golpista, decidiu não comparecer ao julgamento. Segundo o advogado de defesa do ex-presidente Celso Vilardi, Bolsonaro chegou a cogitar ir presencialmente, mas acabou desistindo da ideia devido a problemas de saúde. “Ele não está bem”, afirmou o defensor.

Os outros réus estão representados por seus advogados. Em nome da acusação, está presente o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que assina a denúncia.

-Os réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, composto pelos que seriam os principais autores intelectuais do golpe, são: 

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Todos foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes: 

-liderar ou integrar organização criminosa armada,
-atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito,
-golpe de Estado,
-dano qualificado por violência e grave ameaça,
-deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, por cumprir mandato de deputado federal, foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente aos três primeiros crimes citados acima. A regra está prevista na Constituição. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar os 40 anos de prisão, a depender do papel desempenhado pelo condenado no complô golpista.

*Com informações da Agência Brasil 

