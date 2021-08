Apesar da resistência de Alcolumbre, governo diz ter votos para aprovar Mendonça ao STF

Aliados do Palácio do Planalto trabalham agora para que o presidente da CCJ paute a sabatina do ex-AGU o quanto antes

Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo Para ser aprovado, André Mendonça precisa de, no mínimo, 41 votos



Apesar da resistência do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e é responsável por pautar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto diz ter os votos suficientes para aprovar o nome do “terrivelmente evangélico” como novo integrante da Corte. Nos últimos dias, o ex-advogado-geral da União conquistou apoios importantes. Agora, aliados do governo trabalham para que Mendonça seja sabatinado o quanto antes.

Como a Jovem Pan mostrou, depois de o Senado aprovar a recondução de Augusto Aras para mais um mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), a bancada do Partido Liberal (PL), formada por quatro senadores, emitiu uma nota, na terça-feira, manifestando “irrestrito apoio” a Mendonça. No dia seguinte, ele participou de um jantar com a bancada do PSD, a segunda maior do Senado. No encontro, que aconteceu na casa do senador Lucas Barreto (PSD-AP), em Brasília, o indicado por Bolsonaro ouviu a legenda fechar questão favorável a sua ida ao STF. O governo também conta com o voto favorável da maioria dos membros do PP, o partido de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil – o Progressistas possui sete senadores.

O governo também conta com o voto de alguns senadores de outros partidos, como DEM, MDB, Patriota, Podemos, Republicanos, PROS, PSC e PSL. No caso dos emedebistas, que representam a maior bancada da Casa, com 16 parlamentares, aliados de Mendonça estimam que ele possui, no mínimo, cinco votos. Lideranças governistas também estimam que o ex-AGU conquiste o apoio de integrantes da oposição. Um exemplo citado é o da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que, assim como o indicado, é evangélica. Procurado pela Jovem Pan, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), líder da legenda no Senado, disse apenas que “a bancada exige que a sabatina seja marcada”. Em razão disso, governistas avaliam que Mendonça já possui os 41 votos necessários. “O André está muito bem, conversando com todo mundo. Ambiente para aprovação é absolutamente favorável”, disse à reportagem o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO).