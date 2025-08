Apoiadores de Bolsonaro fazem atos em todo o país contra Moraes e Lula

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram neste domingo (3) manifestações em diversas cidades do país contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os atos ocorreram em ao menos 20 capitais, além de cidades do interior, e foram marcados pelo slogan “Reaja, Brasil”, utilizado por parlamentares do PL para convocar a mobilização.

A manifestação principal aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia e contou com dois trios elétricos. Foi o oitavo ato nacional organizado pelo núcleo bolsonarista desde o fim do mandato de Bolsonaro, em 2022, e o primeiro sem a presença do ex-presidente. Ele está proibido de sair de casa aos finais de semana por decisão do STF e cumpre medidas cautelares que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. Em mensagem enviada por aplicativo, Bolsonaro agradeceu aos participantes: “Obrigado a todos, pela nossa liberdade”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve presente no ato em Belém (PA), ao lado de parlamentares locais. No Rio de Janeiro, a manifestação aconteceu na orla de Copacabana e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do governador Cláudio Castro (PL). Flávio chegou a colocar o pai no viva-voz durante discurso. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) puxou gritos de “Magnitsky” e pediu anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

Além de protestos contra o STF e pedidos de anistia aos condenados por tentativa de golpe, os manifestantes criticaram o presidente Lula e os governadores de esquerda, como Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, e Helder Barbalho (MDB), do Pará. Havia faixas em inglês com frases como “Leave Bolsonaro alone” (deixem Bolsonaro em paz) e “Thank you, Trump” (obrigado, Trump), em apoio às recentes sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Moraes, com base na Lei Magnitsky.

Em Brasília, os manifestantes se concentraram próximos ao Banco Central, com faixas, bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. No local, discursos foram feitos por parlamentares como Bia Kicis (PL-DF) e Izalci Lucas (PL-DF), sob forte calor. Segundo aliados, a estratégia de pulverizar os atos em diferentes cidades buscou contornar a ausência de Bolsonaro e dar visibilidade a lideranças regionais. Apesar da mobilização, a adesão ficou abaixo das expectativas em alguns locais, reflexo, segundo organizadores, do desgaste e do menor engajamento da base nas ruas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os protestos ocorrem quatro dias após o ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciar sanções a Moraes. Na sexta-feira (1º), o ministro reagiu, chamando a medida de “covarde e traiçoeira” e acusando Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sem citar seu nome, de “traição à pátria” por incentivar a iniciativa junto ao governo americano.