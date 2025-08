Ricardo Nunes confirma presença em ato pró-Bolsonaro em São Paulo

Prefeito comentou as restrições impostos pelo STF e as classificou como excessivas, destacando que o ex-presidente não tem condenação formal

Edi Sousa/Ato Press/Estadão Conteúdo O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comparece à abertura oficial da 99ª Festa de Nossa Senhora Achiropita, no bairro do Bixiga



Protestos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão programados para ocorrer em 17 capitais brasileiras neste domingo (3). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou sua presença no evento, expressando seu apoio a Bolsonaro e criticando as medidas de tornozeleira eletrônica impostas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Nunes classificou essas medidas como excessivas, destacando que o ex-presidente está em prisão domiciliar sem condenação formal. Ele enfatizou a importância de se posicionar respeitosamente em relação às instituições, mas questionou a normalidade dessas ações.

Durante um evento católico em São Paulo, Nunes também comentou sobre o “tarifaço” imposto pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando ser a favor da redução das taxas. Ele destacou a necessidade de o governo federal resolver a questão com os Estados Unidos “de forma tranquila”. A ausência de alguns governadores em apoio ao protesto foi notada, com Tarcísio de Freitas, por exemplo, impossibilitado de participar devido a uma cirurgia. Outros governadores, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, também não estarão presentes devido a compromissos diversos.

A ausência de governadores alinhados a Bolsonaro levanta questões sobre suas motivações, possivelmente relacionadas a cálculos políticos. Analistas sugerem que esses líderes podem estar evitando associações diretas com o evento para não comprometer suas ambições políticas futuras. Por outro lado, os protestos ilustram a contínua influência de Bolsonaro na política brasileira, mesmo após seu mandato. A mobilização em torno de seu nome e as críticas às decisões judiciais que o afetam mostram que o ex-presidente ainda possui um significativo apoio popular.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA