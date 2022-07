Após ‘apagão’, Lira adia votação de mudanças na PEC das Bondades

Sistema de votação sofreu com instabilidades; presidente da Câmara prometeu ‘investigação rigorosa’ do caso

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Arthur Lira negou fraude na votação da PEC das Bondades, mas prometeu investigação 'dura'



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que vai abrir uma investigação a respeito dos problemas de conexão apresentados pelo sistema de votação remoto nesta terça-feira, 12, quando o plenário votava a PEC das Bondades. A confirmação dos problemas aconteceu por Lira após o deputado Altineu Côrtes denunciar tentativa de “fraude na votação”, afirmando que os links de acesso de duas empresas haviam sido cortados. “A gente precisa saber porque os links caíram ao mesmo tempo. Não é a primeira vez que isso acontece, é um assunto gravíssimo”, mencionou o parlamentar, que foi interrompido pelo presidente da Casa para esclarecer os problemas. “Não é normal, não é compreensível que dois sistemas de internet sejam desligados simultaneamente na Câmara dos Deputados. Para isso, vamos investigar, sem juízo de valor”, afirmou Arthur Lira.

As instabilidades citadas pelo presidente da Câmara tiveram início por volta das 19h03, quando todo o sistema de transmissão da Casa apresentaram falhas. No Youtube, diversos usuários que acompanhavam as discussões e votações em plenários começaram a alertar sobre os problemas e o perfil do Legislativo chegou a comentar que a equipe técnica já estava ciente e atuando, mas a transmissão não foi adequadamente retomada. Ao mesmo tempo, o site da Câmara dos Deputados também segue fora do ar. Com os problemas, Arthur Lira promete fazer uma reclamação formal à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para que uma investigação “rigorosa e dura” seja realizada, negando que tenha acontecido fraude na votação. Não dá fraude na votação, porque todos estão presentes.”

A PEC das Bondades foi aprovada minutos depois de confirmados os problemas técnicos, com 394 votos favoráveis e 14 contrários. Após a aprovação e início das discussões dos destaques, o presidente Arthur Lira suspendeu a sessão em razão das instabilidades. “Temos que proteger o funcionamento do parlamento, não estamos tratando de uma coisa normal. Então a decisão será de suspensão dessa sessão, a Polícia Federal está vindo para esta Casa para fazer a investigação da maneira mais profunda e a sessão está suspensa”, mencionou. A expectativa é que a votação seja retomada nesta quarta-feira, 13, a partir das 10h.