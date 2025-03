Após ataques a frei Gilson, deputado propõe criminalização de ataques a religiosos nas redes sociais

A proposta surgiu após o sacerdote viralizar nas redes sociais no Dia Internacional da Mulher (8); religioso fez uma declaração vista como machista

Nesta semana, o deputado federal Paulo Bilynskyj, do PL de São Paulo, apresentou um projeto de lei que visa criminalizar ataques a religiosos nas redes sociais. A iniciativa surge em resposta a críticas de internautas direcionadas ao frei Gilson, um sacerdote católico. A proposta estabelece que os crimes de ataque a líderes religiosos podem resultar em penas que variam de seis meses a dois anos de detenção, além de multas.

A proposta surgiu após o Frei Gilson viralizar nas redes sociais no Dia Internacional da Mulher (8). O religioso fez uma declaração vista como machista. “Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre quer mais. ‘Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais’. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. ‘Eu quero mais’. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança”, afirmou.

Bilynskyj solicitou o apoio de outros parlamentares, enfatizando que não tolerará ofensas contra frei Gilson e seus seguidores. As sanções previstas na lei se aplicariam a indivíduos que promovam ou realizem ataques em massa, com o intuito de incitar ódio, intolerância, violência, assédio moral, difamação ou ameaças à integridade das vítimas.

O deputado destacou a preocupação com o aumento de discursos de ódio e campanhas de intimidação direcionadas a líderes religiosos. Ele argumenta que a proposta está em consonância com os princípios constitucionais do Brasil e com os compromissos internacionais do país em relação à proteção dos direitos humanos e à liberdade religiosa.

Frei Gilson, que pertence à congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, é um sacerdote de 38 anos e ganhou notoriedade por suas transmissões ao vivo no YouTube, onde conta com 6,6 milhões de inscritos.

