Após criticas da oposição, Rui Costa recua em fala polêmica sobre Brasília: ‘Não fui feliz’

Ministro da Casa Civil havia chamado a capital federal de ‘ilha da fantasia’ e declarou que o local faz mal ao Brasil por distanciar os congressistas da população

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Rui Costa, que comanda a Casa Civil, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto



O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 7, para recuar e se justificar sobre as falas realizadas recentemente onde o político ataca Brasília. Em uma série de publicações, o petista afirma que “não foi feliz” nas palavras utilizadas contra a capital federal após ter chamado o local que abriga os Três Poderes – Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal – de “ilha da fantasia”. “Quero deixar absolutamente claro que meu desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país. Brasília é formada por uma gente corajosa e trabalhadora, que labuta todos os dias, com muito esforço e dignidade, por uma vida melhor. Tenho a convicção de que nada supera o trabalho”, disse o ministro.

Durante evento em Itaberaba, na Bahia, no dia 2 de junho, Costa disse que Brasília “fez muito mal ao Brasil” por afastar o Congresso da “vida das pessoas”. Ainda segundo o político, a capital deveria ter permanecido no Rio de Janeiro ou ter se mudado para a Bahia – Estado onde Costa governou de 2015 a 2022. “Quem fosse entrar num prédio [de Brasília], ou na Câmara dos Deputados, ou Senado, teria que passar, antes de chegar no seu local de trabalho, em uma favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada”, pontuou. A fala, no entanto, foi duramente repudiada pelos políticos locais e federais. Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, chamou Rui de “idiota completo” pelas falas durante entrevista ao jornal Correio Braziliense. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou de maneira contrária às falas do ministro e considerou que Costa “ofende” os antepassados de Brasília, além de pedir “noção de responsabilidade” ao petista em razão do cargo que ocupa. Rui foi, inclusive, alvo de um pedido de demissão por parte de deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que discordaram veementemente das declarações.