Após desistir de concorrer ao Senado, Henrique Meirelles se filia ao União Brasil

Ex-ministro da Fazenda encontrava-se no PSD e, recentemente, desistiu de disputar uma cadeira no Senado Federal em Goiás

Paulo Whitaker/Reuters Henrique Meirelles trocou o PSD, de Gilberto Kassab, pelo União Brasil, de Luciano Bivar



O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, acertou neste sábado, 02, a sua filiação ao União Brasil. A informação foi confirmada por Meirelles à equipe de reportagem da Jovem Pan e, ao ser questionado sobre qual será seu futuro político, afirmou que a definição será realizada até o fim do primeiro semestre. A ida ao partido comandado por Luciano Bivar ocorre após a desistência em disputar uma cadeira no Senado Federal pelo Estado de Goiás. Antes do União, Meirelles encontrava-se filiado ao PSD, de Gilberto Kassab. Em 2018, foi um dos candidatos à presidência da República e recebeu 1.288.948 votos. Após a corrida ao Palácio do Planalto, o ex-bancário integrou o governo de João Doria (PSDB) para comandar a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.