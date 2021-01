Após dizer que Brasil está quebrado, Bolsonaro afirma: ‘Está uma maravilha’

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, presidente atrelou repercussão negativa de sua fala à imprensa

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/12/2020 Na terça-feira, 5, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o 'Brasil está quebrado'



O presidente Jair Bolsonaro ironizou sua fala sobre o “Brasil estava “quebrado” ao dizer nesta quarta-feira, 6, que o país “está uma maravilha”. O presidente atrelou a repercussão negativa de sua fala à imprensa. “Dois anos batendo em mim, todo dia”, se queixou aos apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. “Chefe, o Brasil está quebrado, eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, teve esse vírus, potencializado por essa mídia sem caráter que nós temos. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia”, disse Bolsonaro na terça-feira, 5.

“Confusão ontem, você viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha faz uma onda terrível aí. Para imprensa bom estava Lula, Dilma, gastava R$ 3 bilhões por ano para eles”, rebateu Bolsonaro. “Como podiam pensar que alguém sem dinheiro, sem recurso, sem nada, seja presidente? Com toda a imprensa contra?”, justificou o chefe do Executivo à apoiadora. O presidente desmentiu matéria sobre uma ligação do ex-presidente Michel Temer a Bolsonaro para discutir a eleição da Câmara dos Deputados. “Tem mais de 30 dias que eu não falo com Temer. Se eu me preocupasse com o que a mídia escreve, eu não sairia de casa”, afirmou.