Após enterro da mãe, Bolsonaro vai para aeroporto para retornar à Brasília

Ao lado da primeira-dama e de seus filhos Jair Renan e Flávio, presidente passou a noite na cidade de Eldorado, onde sua mãe vivia; chegada à capital federal ainda não tem horário definido

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente deve chegar à Brasília durante a tarde deste sábado e não tem agenda oficial para o fim de semana



Depois de acompanhar o enterro de sua mãe nesta sexta-feira, 21, Olinda, o presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a noite na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, onde sua progenitora vivia. Além do presidente, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e esposa de Flávio, Fernanda, também estão na cidade do interior paulista. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Bolsonaro deixou a cidade de Eldorado no fim da manhã deste sábado, 22, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de onde irá diretamente para Brasília. O horário de chegada do mandatário ainda não foi divulgado. Bolsonaro chegou a Eldorado depois de sua primeira viagem internacional do ano para acompanhar o enterro de sua mãe, que morreu na madrugada de sexta-feira, 21, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital na cidade de Registro desde o dia 17. Antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro esteve no Suriname, onde estava reunido com autoridades para firmar acordos de cooperação no setor de petróleo e gás. Na sexta-feira, a agenda inicial previa um encontro com Irfaan Alin, chefe do Executivo de Guiana, com quem falaria sobre relações bilaterais e cooperação econômica.

*Com informações do Estadão Conteúdo