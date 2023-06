Após esvaziamento da pasta, Marina diz que governo fará transição histórica para sustentabilidade

Declaração ocorreu em cadeia nacional de rádio e tv no mesmo dia em que o governo fez um anúncio de incentivo aos carros

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Marina Silva se pronunciou no Dia Mundial do Meio Amb



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um pronunciamento nesta segunda-feira, 5. O pronunciamento ocorre após o esvaziamento da pasta. A ministra afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma transição histórica para sustentabilidade. A declaração em cadeia nacional de rádio e tv no mesmo dia em que o governo fez um anúncio de incentivo aos carros. Nesta segunda-feira, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. “O presidente Lula fez uma escolha histórica pela transição brasileira para a sustentabilidade. Estamos trabalhando, de forma transversal, com todos os setores do governo e da sociedade, comunidades, academia, estados e municípios, empresas e setores financeiro, industrial e agrícola, em todas as questões relacionadas com a transição, buscando soluções possíveis que conduzam o Brasil gradativamente a um ciclo de prosperidade com economia mais sustentável e sociedade mais justa”, disse a ministra.

Na visão da ministra, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no combate às mudanças climáticas por ser a maior potência ambiental do planeta. “Nossa país tem, como nenhum outro, condições para oferecer vida digna a toda sua população. Somos a maior potência ambiental do planeta, o que nos coloca em lugar privilegiado para o desafio global de combater as mudanças climáticas e de construir um modelo de

desenvolvimento que trate corretamente a natureza e reduza as desigualdades entre as pessoas e sociedades”, prosseguiu. Durante o pronunciamento, a ministra citou o plano de desmatamento da Amazônia e destacou o combate ao garimpo ilegal. destacou que o país será palco de grandes conferências voltadas ao Meio Ambiente, como a Conferência do Clima, em 2025, e a cúpula dos países amazônicos, prevista para agosto. Por isso, Marina Silva defendeu a união dos brasileiros nas questões ambientais e o compromisso de um futuro mais sustentável. Por tudo isso, trato esta celebração do Dia do Mundial do Meio Ambiente como um chamado para estarmos juntos. Para superarmos nossas diferenças. Para assumirmos um compromisso perante nossos filhos e netos em defesa da vida e de um futuro melhor para o nosso país e para toda a humanidade”, finalizou.