TSE marca para 22 de junho julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível

Ex-presidente da República é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado pelo TSE no dia 22 de julho



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o próximo dia 22 o julgamento que pode anular os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação, já em fase avançada no tribunal, analisa a conduta do ex-chefe do executivo em reunião com embaixadores, realizada em julho do ano passado, na qual ele criticou as urnas eletrônicas. Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. A ação é de autoria do PDT, de Ciro Gomes.

Em parecer assinado em abril pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente, entendendo que o discurso de Bolsonaro aos embaixadores atacou as instituições eleitorais, com abuso de poder político e desvio de finalidade, além de uso indevido dos meios de comunicação, já que a reunião foi transmitida pelos canais oficiais do governo.