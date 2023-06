Após intensificar beija-mão, Zanin reúne ao menos 33 dos 41 votos necessários para aprovação no Senado 

Indicado para a vaga de Ricardo Lewandowski já assegurou o apoio do PSD e do MDB, além do PT; aliados de Lula já contabilizam 65 votos favoráveis

Sylvio Sirangelo/TRF4 Sabatina de Zanin ocorrerá na quarta-feira, 21



Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin iniciou, nesta semana, seu périplo pelos gabinetes do Senado, Casa responsável pela sabatina dos escolhidos para a mais alta Corte do país. O nome escolhido pelo Executivo é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e segue para a apreciação do plenário. A uma semana da sabatina, que ocorrerá na quarta-feira, 21, Zanin assegurou ao menos 33 dos 41 votos necessários para a sua aprovação na primeira rodada de conversas.

Os 33 votos vêm das bancadas do PSD, do MDB e do PT, partido de Lula. O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou, no início da semana, que os parlamentares fecharam questão em favor do advogado que representou o presidente da República nos casos da Operação Lava Jato, ou seja, os 15 senadores darão o voto sim. Na tarde desta quarta-feira, 14, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), vice-líder do MDB, afirmou que os 10 membros do partido na Casa vão aprovar a escolha. O PT, por sua vez, é representado por 8 parlamentares.

O número de votos a favor de Zanin deve ser ainda maior. Na noite desta quarta, está previsto um jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), onde o advogado deve receber o apoio dos três pedetistas da Casa. O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, é representado por outros quatro senadores. Do lado dos partidos que não integram a base governista, caso do Progressistas (PP), de Arthur Lira e Ciro Nogueira, por exemplo, a expectativa é que o indicado de Lula receba o aval de pelo menos metade da bancada, disse sob reserva ao site da Jovem Pan um parlamentar da legenda. Neste cenário desenhado por líderes do Senado, Zanin já teria os 41 votos necessários. O entorno de Lula estima que o advogado terá entre 60 e 65 votos favoráveis. Dos atuais integrantes do STF, o ministro Luiz Fux foi o que recebeu a maior quantidade de votos, 68, em 2011.

Como a Jovem Pan mostrou, o Partido Liberal, sigla de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai liberar sua bancada, isto é, cada senador poderá votar como preferir. A decisão foi tomada porque alguns quadros da legenda defende o voto favorável – o próprio Bolsonaro já afirmou que a escolha de uma ministro para o STF é uma prerrogativa do presidente da República. Em linhas gerais, os senadores do PL afirmam que, se Bolsonaro pôde indicar André Mendonça, que exerceu a função de Advogado-Geral da União em sua gestão, o petista pode indicar seu advogado pessoal. Por outro lado, alguns senadores de oposição já declararam o voto contrários, casos de Magno Malta (PL-ES), Damares Alves (Republicanos-DF) e Eduardo Girão (Novo-CE). Embora não tenha declarado oficialmente seu posicionamento, os próprios aliados de Lula esperam que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) rejeite a escolha. O agora parlamentar já foi o juiz responsável pela Operação Lava Jato, em Curitiba, e mandou prender Lula.