MDB vai votar de forma unânime em Zanin

Senador Marcelo Casto afirmou que todos os parlamentares da sigla mostraram-se favoráveis à aprovação do advogado na Suprema Corte

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Cristiano Zanin Martins, advogado que defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante julgamento nas apelações sobre o sítio de Atibaia na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região



O senador Marcelo Castro (MDB-PI) conversou com jornalistas na tarde desta quarta-feira, 14, e falou sobre a situação da sabatina de Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicado para a cadeira atualmente vaga para o Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o emedebista, os senadores da legenda não fecharam questão sobre a aprovação de Zanin, mas mostraram-se “unanimemente favoráveis” ao ingresso do advogado na Suprema Corte. Castro ainda destacou a “firmeza de caráter” do advogado – que cuidou dos processo envolvendo o líder petista no âmbito da Operação Lava Jato. “Nós estamos certos que o MDB dará os seus 10 votos no Senado ao Zanin. Acho que ele terá uma votação consagradora porque ele se credenciou para isso. Para ser ministro do STF, primeira qualificação é competência técnica. Tem que ter altivez, independência e imparcialidade, além de julgar como a lei e a Constituição do Brasil”, pontuou. Além do MDB, o PSD fechou questão e seguirá linha de aprovação de Cristiano Zanin. O senador Otto Alencar (PSD-BA), líder do partido no Senado, informou que a maior bancada da Casa, com 15 senadores, deverá entregar 14 votos favoráveis já que o presidente do Senado, Rodrigo Pachedo (PSD-MG), não irá votar. Por fim, o Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro (PL), liberou seus senadores para votarem a indicação de Zanin. Há, inclusive, aqueles que votarão de maneira contrária. É o caso da ex-ministra dos Direitos Humanos, senadora Damares Alves (Republicanos) e do senador Eduardo Girão (Novo-CE).