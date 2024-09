Após intervenção de Tarcísio, Bolsonaro deve gravar campanha com Nunes na semana que vem

Governador de São Paulo foi à Brasília para dialogar com ex-presidente sobre o assunto; interlocutores dizem que conversa foi ‘produtiva’ e que ‘está tudo bem’ entre eles

Reprodução/Twitter/@bolsonarotv_ Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes se encontraram em São Paulo nesta sexta-feira (14)



O ex-presidente Jair Bolsonaro deve gravar as inserções esperadas na campanha do atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), no inicio da semana que vem. Segundo apuração e informações da repórter Beatriz Manfredini, a data, que vem sendo adiada nos últimos dias, ficou mais clara após o bate e volta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Brasília para conversar pessoalmente com Bolsonaro sobre o assunto. A ideia é que duas inserções para a TV sejam gravadas: uma no Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e outra no Campo de Marte. O vice de Nunes, Mello Araújo, indicado por Bolsonaro – e que foi presidente da Ceagesp durante a gestão do ex-presidente -, também deve estar presente. O objetivo é explorar o acordo feito por Nunes e Bolsonaro em 2022, que colocou fim à disputa judicial entre União e Prefeitura sobre a área do Aeroporto de Campo de Marte; e a atuação de Mello na Ceagesp.

Segundo interlocutores do prefeito, após a reunião, que ocorreu ontem à tarde na capital federal, Tarcísio telefonou para Nunes e disse que “está tudo bem” na relação com Bolsonaro. O ex-presidente estará em São Paulo já nesta sexta-feira (6), quando vai se hospedar mais uma vez na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, com Tarcísio, para participar da manifestação de 7 de setembro prevista para acontecer na Avenida Paulista. A ideia é que a gravação ocorra após os compromissos do final de semana. Com a viagem à Brasília, o objetivo do governador de São Paulo era intermediar um maior apoio – com mais afinco – de Bolsonaro ao candidato à reeleição. Recentemente, Tarcísio ouviu de Bolsonaro que deveria tomar cuidado com as aparições ao lado de Nunes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A incerteza cresceu no entorno do ex-presidente após as pesquisas mostrarem o avanço de Pablo Marçal (PRTB), especialmente entre o eleitorado da direita – mas Tarcísio decidiu não seguir o conselho: além de intervir com Bolsonaro por Nunes, o governador vai intensificar a participação na campanha do prefeito. Mais agendas conjuntas, aparições no material de campanha e diálogo com base eleitoral estão no script. Nesta quarta-feira, Tarcísio estreou em um vídeo sozinho para a campanha de Nunes – até então, eles tinham aparecido em inserções lado a lado. Na nova peça para a TV, o governador apela pelo voto útil em Nunes, apontado como o único que vence os outros dois principais candidatos — Guilherme Boulos (PSOL) e Marçal — em um eventual segundo turno. Nos bastidores, Tarcísio vem dizendo que tanto Boulos quanto Marçal podem atrapalhar sua atuação como governador caso vençam a eleição, e destaca a importância do trabalho que vem fazendo em conjunto com Ricardo Nunes.

*Apuração e informações de Beatriz Manfredini

Publicado por Marcelo Bamonte