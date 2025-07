Alckmin reage à investigação dos EUA e diz que Pix é exemplo para o mundo

‘Temos a maior floresta tropical do planeta e estamos comprometidos com o desmatamento ilegal zero; no setor de pagamentos, o Pix é uma inovação elogiada internacionalmente’, declarou

Júlio César Silva/MDIC Vice-presidente afirma que Brasil vai apresentar explicações formais e critica retaliações anunciadas por Donald Trump



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reagiu nesta quarta-feira (16) à investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais. Segundo ele, o país está pronto para apresentar todos os esclarecimentos e considera que áreas como o Pix e a política ambiental brasileira são referências globais.

“O Brasil é exemplo hoje para o mundo. Temos a maior floresta tropical do planeta e estamos comprometidos com o desmatamento ilegal zero. No setor de pagamentos, o Pix é uma inovação elogiada internacionalmente”, declarou Alckmin a jornalistas. A investigação foi anunciada na terça-feira (15) pela Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR) e será conduzida com base na Seção 301 do Ato de Comércio de 1974. O processo pode resultar em sanções, como novas tarifas ou barreiras comerciais, caso o governo norte-americano conclua que o Brasil adota políticas injustificáveis ou discriminatórias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alvos da investigação

O relatório da USTR elenca seis frentes de preocupação em relação ao Brasil: Comércio digital e Pix: os EUA alegam que o Brasil favorece serviços nacionais e prejudica empresas estrangeiras, além de questionarem o suposto uso político de plataformas digitais. Tarifas preferenciais: o país é acusado de conceder tarifas menores a parceiros específicos, o que colocaria exportadores norte-americanos em desvantagem.

Combate à corrupção: há críticas à suposta ineficiência na aplicação de leis anticorrupção e de transparência. Propriedade intelectual: o Brasil é citado por, supostamente, não proteger adequadamente inovações e marcas de empresas americanas. Mercado de etanol: os EUA reclamam de tarifas que dificultam a entrada do etanol norte-americano no mercado brasileiro. Desmatamento ilegal: segundo o USTR, a falha em coibir a devastação impactaria a competitividade de produtores dos EUA.

Defesa brasileira

Alckmin rebateu as alegações, destacando a atuação brasileira na área ambiental e energética. “Reduzimos o desmatamento. Temos compromisso com a recomposição florestal e com o Fundo do Clima. Aumentamos a participação do etanol e da energia renovável na matriz. O mundo reconhece isso”, afirmou.

Sobre o Pix, o vice-presidente disse que o sistema é “moderno, eficiente e acessível”, sem qualquer intenção de prejudicar empresas estrangeiras. “É um meio de pagamento adotado por milhões de brasileiros e já serve de exemplo para vários países”, reforçou.

Próximos passos

O governo dos Estados Unidos agendou uma audiência pública para 3 de setembro, e o prazo para envio de comentários por escrito vai até 18 de agosto. O Planalto confirmou que apresentará uma resposta oficial às autoridades norte-americanas e buscará manter canais diplomáticos abertos.

A abertura da investigação ocorre dias após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA, a partir de 1º de agosto. O governo brasileiro vê na nova ofensiva um agravamento das tensões comerciais entre os dois países.

“Não é a primeira vez que os EUA abrem uma investigação. Já respondemos no passado e o caso foi encerrado. Vamos fazer isso novamente, com tranquilidade e base nos fatos”, concluiu Alckmin.