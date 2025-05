Após labirintite, Lula está bem e deve despachar do Alvorada nesta terça-feira

Secom diz que presidente acordou bem, bem humorado e passou por uma reavaliação médica

Ricardo Stuckert/PR Lula precisou cancelar sua participação em dois compromissos oficiais previstos para esta terça (27)



Na manhã desta terça-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma nova reavaliação, após episódio de labirintite na segunda (26). De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Lula está bem e medicado desde ontem para controlar a vertigem. Os sintomas podem levar de 24 a 48 horas para passar. Além disso, a Secom informou que o presidente seguirá despachando do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência da República.

Segundo o Planalto, Lula sentiu um mal-estar após o almoço e foi atendido pela equipe médica do Executivo e, por orientação, seguiu ao hospital por volta das 15h. O presidente cancelou sua participação em dois compromissos oficiais previstos para hoje. No Palácio do Planalto, ele seria recebido por reitores de universidades e institutos federais, mas será representado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação). Já no Itamaraty, onde ocorreria uma cerimônia em comemoração ao Dia do Diplomata, o vice-presidente Geraldo Alckmin representará o presidente.

Para esta semana, há previsão de que o presidente viaje para quatro estados: Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Paraná. No entanto, ainda não há definição se as agendas serão mantidas.