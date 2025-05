Lula tem indisposição e vai a hospital fazer exames

Boletim médico divulgado pelo Sírio Libanês informa que o presidente teve vertigem que foi provocada por crise de labirintite; Lula já foi liberado e está na residência oficial do Palácio da Alvorada

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO No final do ano passado, em dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sentiu mal na tarde desta segunda-feira (26), e foi levado à unidade do Sírio Libanês na capital federal para exames. Segundo a Presidência da República, Lula já foi liberado e está na residência oficial do Palácio da Alvorada. Boletim médico divulgado pelo Sírio Libanês informa que Lula teve vertigem que foi diagnosticada como tendo sido provocada por crise de labirintite.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em fevereiro, o presidente passou por exames de check-up anual, que apontaram, segundo o médico pessoal Roberto Kalil Filho, que o petista estava ótimo e com tudo dentro da normalidade. No final do ano passado, em dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, ocasionada por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada meses antes, em 19 de outubro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira